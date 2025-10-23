Trakya Keşif Festivali Edirne'de Başladı

EDİRNE'de, çocukların bilim, sanat ve kültürle buluşmasını amaçlayan TÜBİTAK 4007 programı destekli Trakya Keşif Fest başladı. Kentte 3 gün sürecek etkinlik kapsamında, Trakya Üniversitesi'nin Balkan Kongre Merkezi önüne getirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı ( Siha ) ilgi gördü.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında, Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan 'Trakya Keşif Fest: Edirne Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği' açılış töreniyle başladı. Kentte 3 gün sürecek festivalin TÜ Balkan Kongre Merkezi'ndeki açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kurum ve kuruluş temsilcileriyle öğrenciler katıldı. Trakya'nın farklı il ve ilçelerinden 8 bine yakın öğrencinin katılması planlan festival hakkında Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hatipler Çibik sunum yaparak bilgi verdi.

'BAŞKA ÜLKELER TEKNOLOJİK İMKANLARIMIZA İMRENEREK BAKIYOR'

Açılışta konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin teknoloji anlamında örnek ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Bugün ülkemizle gerçekten gurur duyuyoruz. Çünkü artık başka ülkeler bizim ülkemizde olan teknolojik imkanlara ve teknolojik atılıma imrenerek bakıyorlar. Bu bizim gerçekten gurur duymamız, millet olarak gurur duymamız gereken çok büyük bir değişimdir. Hep Cumhurbaşkanımız söylüyor; bu yıl gerçekten Türkiye yüzyılı olacak. Birçok kurumumuz var ve birçoğu da kapasitelerini arttırmış durumda. AFAD'ın simülasyon TIR'ı burada, trafikle ilgili olarak kendi modelinizi oluşturduğumuz trafik simülasyon TIR'ı burada. TÜBİTAK burada. Yine hepimizin gurur duyduğu Bayraktar SİHA dışarıda. Kendi üniversitemizin birçok teknolojik üretimi var. Onlar da dışarıdalar" dedi.

'KENDİ ÇELİK KUBBEMİZİ İNŞA EDİYORUZ'

Türkiye'nin kendi teknolojisini üretmeye başladığına dikkat çeken Sezer, "Bugün İsrail'in demir kubbesi var ama biz çelik kubbemizi inşa ediyoruz. ASELSAN'ımız var, HAVELSAN'ımız var, ROKETSAN'ımız var. Bakın bunların hepsini yapıyoruz. Biz kendimizle gurur duymaya ve bunun üzerine koymaya devam etmemiz lazım. Çok güzel bir yolda ilerliyoruz. Gençlerimiz teknolojiye karşı müthiş bir ilgi duyuyorlar. Bizim zamanımızda genelde sosyal bilimler tercih edilirdi. Şimdi sınıflara girdiğim zaman, 'en sevdiğiniz ders hangisi?' dediğim zaman genelde sayısal dersleri tercih ediyorlar. Bu aslında büyük bir değişimdir. Bu manada üniversitemizin, ülkemizin bu güzelliklerini, teknoloji alanındaki bu değişimleri Edirne'mizde sergilemesinden dolayı çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'İCAT ÇIKARMAYA DEVAM EDİN'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da festivalin çok yönlü iş birliğinin sonucu ortaya çıktığına vurgu yaparak, "Şehrimizin birçok noktasında genç kardeşlerimiz, çok kıymetli çocuklarımız, bilimle buluşacaklar, sanatla buluşacaklar, kültürle buluşacaklar, tam da şehrimize yakışır şekilde. Her konuşmamda ifade ediyorum; üniversitemiz Edirne'nin çok büyük bir kıymetidir. Bu kıymete bizim hepimizin sahip çıkması hepimizin desteklemesi gerekiyor. Biz de Edirne Belediyesi olarak elimizden geldiğince her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli gençlerimiz, kıymetli çocuklarımız; 'icat çıkartma' diyenlere inat, icat çıkarmaya, 'sorgulama' diyenlere inat sorgulamaya, cesaret göstermeye hep beraber devam edelim şehrimiz için, ülkemiz için" diye konuştu.

'TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENMEK ONUR VERİCİ'

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de etkinlikle bilimin dört duvar arasından çıkarmayı hedeflendiğini belirterek, "Üniversite olarak ya da herhangi bir eğitim birimi olarak bir şenliği organize etmek, bir şenliği huzura çıkarmak elbette zor, elbette sıkıntılı, elbette meşakkatli bir eylem ancak TÜBİTAK 4007 kapsamında bir destekleme programına ortak olmak, onu üniversiteye kazandırmak ve bu destekleme programı kapsamında bir etkinlik düzenlemek hem oldukça zor hem de bir o kadar daha onur verici, gurur verici bir faaliyettir. Bu anlamda bu faaliyetin sarsılmaz bir irade ve güçlü bir iş birliği kapsamında olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Sezer ve beraberindeki heyet, öğrencilerin de katılımıyla festivalin temsili açılışını yaptı. Balkan Kongre Merkezi'nde kurulan festival alanına farklı kurum ve kuruluşların geliştirdiği teknolojik cihazlar öğrencilere tanıtıldı. Alana getirilen Bayraktar TB2 SİHA ise katılımcıların ilgisini çekti. Vali Sezer, yetkililerden Bayraktar TB2 SİHA'yı inceleyerek, bilgi aldı.