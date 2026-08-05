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Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu

Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu
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Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin hasadı İnegöl'de başladı. 6 bin dönüm alanda 10 bin ton üretimi yapılan ve tarlada kilosu 25 TL’den alıcı bulan Bursa şeftalisi, pazar tezgahlarında ise 35 TL’den satışa sunuluyor.

  • Bursa şeftalisi, Türkiye'nin AB tarafından coğrafi işaretle tescillenen 24'üncü ürünüdür ve hasadı başlamıştır.
  • Gülaven cinsi şeftalinin üreticiden çıkış fiyatı 20-25 TL/kg arasındadır; kilogram maliyeti ise 20 TL'nin üzerindedir.
  • Meyve suyu fabrikalarının alım fiyatı birkaç gün içinde 7 TL'den 5 TL'ye gerilemiştir.

Lezzeti, aroması ve uzun raf ömrüyle ön plana çıkan ve Türkiye’nin AB tarafından coğrafi işaretle tescillenen 24’üncü ürünü olan Bursa şeftalisinde hasat başladı. Bursa Ovası'nda yetiştirilen şeftalide rekoltenin yüksek, ürün kalitesinin iyi olmasına rağmen piyasadaki durgunluk ve düşen fiyatlar üreticiyi zor durumda bıraktı.

ÇİFTÇİDEN "İHRACATIN ÖNÜ AÇILSIN" TALEBİ

Çiftçiler, artan maliyetler karşısında ürünlerini düşük fiyata satmak zorunda kaldıklarını belirterek ihracatın önünün açılmasını istedi. İnegöl’ün İsaören Mahallesi’nde Gülaven cinsi şeftalinin hasadına başlandığını, Kristalven cinsi şeftalinin de hasadına başlanacağını belirten İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, sezonun verim açısından oldukça iyi başladığını ancak fiyatların üreticiyi hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. 

YÜKSEK REKOLTE ÜRETİCİYE DEZAVANTAJ OLDU

Ulu, Gülaven cinsi şeftalinin üreticiden çıkış fiyatının şu anda 20-25 TL arasında olduğunu belirterek, yalnızca toplama maliyetinin kilogram başına yaklaşık 5 TL'yi bulduğunu ifade etti. İlaçlama, gübreleme, budama ve diğer üretim giderleri de hesaba katıldığında kilogram maliyetinin 20 TL'nin üzerine çıktığını kaydeden Ulu, yüksek rekoltenin bu yıl üretici açısından avantaj yerine dezavantaja dönüştüğünü söyledi.

"SEZONU NASIL KAPATACAĞIZ DİYE ŞİMDİDEN DÜŞÜNÜYORUZ"

Piyasalardaki durgunluğun üreticiyi ciddi şekilde zorladığını belirten Ulu, meyve suyu fabrikalarının alım fiyatlarında yaşanan düşüşün de piyasayı etkilediğini söyledi. Daha önce meyve suyu için 7 TL seviyelerinde olan fiyatların birkaç gün içerisinde 5 TL'ye kadar gerilediğini aktaran Ulu, bu düşüşün diğer fiyatlara da yansıdığını belirtti. İhracatta da sıkıntı yaşandığını ifade eden Ulu, bölgedeki üreticilerin ürünlerini daha iyi fiyatlarla değerlendirebilmesi için ihracatın önünün açılmasını istedi. Ulu, “20-25 TL'ye verdiğimiz şeftalide sezonu nasıl kapatacağız, gübre borçlarımızı ve ilaç borçlarımızı nasıl kapatacağız diye daha şimdiden düşünüyoruz” diyerek yaşanan sıkıntıyı dile getirdi. 

MEYVE SUYU FABRİKASI TALEBİ

İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu da bu yıl meyve üretiminde rekoltenin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl düşük rekolte nedeniyle fiyatların daha yüksek seviyelerde olduğunu belirten Çıbukcu, bu yıl ürünün bol olması ve ihracatta yaşanan sorunların fiyatları aşağı çektiğini ifade etti. 

Çıbukcu, bölgede ürünlerin değerlendirilmesi açısından bir meyve suyu fabrikasının bulunmasının üreticiye önemli katkı sağlayabileceğini belirterek, devlet desteğiyle kurulacak bir tesisin özellikle sıkıntılı sezonlarda çiftçinin yükünü hafifletebileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

pazarda 35 tl mi !!! Hani nerede

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Haber Yorumlarıbzdb92tmjw:

üretimi yakında uzakta olsa satıcı pahalı veriyor bence her türlü

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