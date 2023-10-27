Sındırgı MYO'da ilk ders Ünlü Şef Ömür Akkor'dan

Şef Akkor; "Aşçılık yalnızca yemek pişirmek değildir"

BALIKESİR - Balıkesir Üniversitesi rektörlüğünce geçtiğimiz yıllarda açılan Sındırgı Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünün yanı sıra 2023-2024 yılında aşçılık bölümü de ilk derslerini Ünlü Şef Ömür Akkor tarafından veridi.

Türkiye Gastronomi Atlasını oluşturan Ömür Akkor da 2023 - 2024 yılının açılış dersinde öğrencilerle bir araya geldi. Sındırgı Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda gerçekleştirilen derste aşçılığın yalnızca yemek pişirmek olmadığı, bulunduğun coğrafyayı ve kültürü tanıyarak yöreye değer katmak ve geçmişle geleceğin bağlantısını da kurmak olduğu ön planda yer aldı. Gastronomi değerlerinin coğrafyaya göre değiştiği belirtildi. Öğrencilerin eğitimine önem veren her fırsatta alanında uzman kişileri de öğrencilerle buluşturan Sındırgı Meslek Yüksek Okulu kariyer planlama etkinliklerini de sürdüreceğini belirtti.

Keyifli bir eğitimin ardından öğrenciler hem merak ettiklerini sordu, hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sındırgı Meslek Yüksekokulu'nda 2023-2024 akademik yılının açılış dersini yaptıklarını belirten Sındırgı Meslek Yüksekokulu müdürü Esat Saçkes "Açılış dersimizde ünlü şef Ömür Akkor'u belediyemiz sayesinde davet ettik. Çok güzel, çok önemli, çok verimli bir ders oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, öğrencilerimiz çok bilgilendi" dedi.

Ömür Şef'in kendilerine çok şey kattığını belirten Aşçılık 1. Sınıf Öğrencisi Sude Nur Şahan "Yani aşçılığı sadece yemek yapmak olarak adlandırmayacağımızı düşündüm. Mesela buradaki bitkilerle de bir yemek çıkabilir. Sadece yemek olarak değil, coğrafi kimya olarak her şeyi kattığını düşünüyorum. Bundan önce bildiğim tek şeyin kazı bilimi olduğunu araştırmıştım. Buraya gelince de sadece kazı olarak bir şeyler değil, sadece aşçılık olarak bir şeyler değil hayatının her alanında kendini geliştirdiğini gördüm. Kendime de onu örnek aldım" dedi.

Sındırgı belediyesi olarak öğrencilerin her alanda yanlarında olduklarını belirten belediye başkanı Ekrem Yavaş "Bütün şehirlerin geçmişinde olan aslında yiyecek kültürü ve aslında insanlar, bugün önce yiyecek sonra giyinecek. Bizler de doğal şehir Sındırgıyla yaptığımız bütün projelerde bir meyve kurutma fabrikasında gastronomi ile alakalı, işte tohumlarımızın ata tohumlarının tekrar geri kazanılması, bir su değirmeni yapmak gibi. Hep aslında yiyeceklerle ilgili insanların ihtiyaç duyduğu işleri yapıyoruz. Diğer tarafta da doğal boya tekstil ve diksiyon merkezinde Yağcıbedir'in boya kültürünü geleceğe taşıyoruz. Bugün de Meslek Yüksekokulumuza yeni iki bölüm açıldı. Birisi tekstil, birisi aşçılık. Aşçılıkla alakalı Türkiye'nin duayen isimlerinden birisi aslında. Tarihle günümüzü ve geleceği kucaklayan bir anlayışla Ömür Akkor. Türkiye'nin ve Balıkesir'in ekonomi atlasını hazırladı. İşte onu bugün Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizle oluşturduk. Aşçılık görevlilerimize aslında aşçılığın sadece yemek pişirip bırakmak olmadığını, geçmişle kucaklaşmanın ve geleceği ancak böyle taşıyabileceğimizi öğretti. Kendisinden büyük istifade ettik. Bizi kırmayıp ilçemizde bulunduğundan ve Yüksekokul öğrencilerimizle buluştuğundan dolayı kendisine sonsuz teşekkürler. Ömür Akkor, iyi ki varsın" Şeklinde konuştu.

Sındırgı Meslek Yüksekokulunda Güzel bir gün geçirdiğini belirten gastronomi yazarı ve şef Ömür Akkor "Ben tabii ki başkanımızın da coğrafyacı olduğunu unutmuşum. Çocuklara ilk önce biraz coğrafya anlattım ve daha sonra gastronomi anlattım. Ama sonra başkalarının da coğrafya okuduğunu hatırlayınca beraber güzel bir ders yapmış olduk. Sanki bundan sonra da başkanla beraber çocukların böyle birkaç coğrafya okuması ya da çalışması yapmak gibi bir hedefimiz oldu günün sonunda. Çünkü dünyada gastronomi okullarına baktığınızda ya da gastronomi dünyasına baktığınız zaman en çok 2. bilim olarak kimle çalışıyor sorusunun cevabı coğrafya olarak ortaya çıktı yapılan araştırmalarda. Sadece Sındırgı'daki Ulus Dağı'nda 33 endemik bitki olduğunu söyledi başkanımız bize. O sebeple de bu coğrafyada hem yaşamak hem coğrafyada öğrenmek çok önemli. Bence bu okulun da şansı, öğrencilerin de şansı, bütün bu güzel coğrafyanın ortasında çok da iyi bir meslek yapacaklar. Biz de zaman zaman bir araya geleceğiz" sözlerine yer verdi.