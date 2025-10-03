Şanlıurfa'da Yeni Evlenecek Çiftlere Eğitim Programı Düzenlendi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın katılımıyla Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü koordinesinde 2025 Aile Yılı Söyleşisi ve Evlilik Kredisinden Faydalanan çiftlere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programında yeni evlenecek çiftlere yönelik ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi yönünde sunumlar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 Aile Yılı Tanıtım Toplantısı açılış konuşması videosuyla başlayan programda uzman personel tarafından yeni evlenecek çiftlere yönelik eğitim düzenlendi.

Programda bir konuşma yapan Vali Şıldak, "Bu yıl aile yılı olmasının gereği bu tür etkinlikler yapıyoruz. Gençlerimizi geleceğe, birlikte yaşama, birlikte başlayacakları evlilik yolculuğuna hazırlamak için bu şekilde bir etkinlikle, eğitim faaliyetiyle buluşmuş olduk, biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sözlerini sürdüren Vali Şıldak, "Sizler artık bir yolun başındasınız, bir karar verdiniz, bu yıl aile yılını nasıl kutluyoruz, nasıl yaşıyoruz, işte bu tür etkinliklerle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle 2025 yılı Aile yılı olarak ilan edildi. Aile yılı da aile kurumunun bizim ülkemizde, Türk toplumunda ne kadar değerli olduğunun, ne kadar önemli olduğunun bir ifadesi olarak anlam buluyor. Aile olmadan neslin devamı olmaz, aile olmadan çocuklar olmaz, bir yuva sıcaklığı olmaz, eğitim olmaz, sağlık olmaz, bakım olmaz yani toplumun temeli tabi ki ailedir.

Her şeyin başı karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, anlayış ve empati, empati diye bir kavram var biliyorsunuz kendini karşıdaki kişinin yerine koyup onun gibi düşünebilme yeteneğidir. Bunu yapmak belki pek çok kötülüğü, pek çok zorluğu hafifleten, önleyen ve insanı mutlu olmaya sevk eden, kötülükleri uzaklaştırıp güzellikleri arttıran bir kavram her alanda uygulayabilirsiniz. Önemli olan o duyguyu yani başkasının yerine düşünebilmeyi başarabilmek. Ben onun yerinde olsaydım ne yapardım düşüncesi çok defa işe yarıyor, işte bu hoş görünün anahtarıdır.

Tabi Bismillah deyip bu yola çıktıktan sonra hayat yolunda zorluklar elbette ki var, çeşit çeşit problemlerle karşılaşacaksınız ama dayanışma ve bir bütün olarak ailenin özelliği budur, ailenin özelliği bir bütün demektir. Tam bir uyumdur, bu yolda fedakarlıklar gerekir, fakat ailenin de temeli bana göre annedir, kadındır. Kadın bütün sürekliliği sağlayan, yuvayı ayakta tutan en önemli faktördür" ifadelerini kullandı.

Bu proje kapsamında evlenecek olan 2 çiftin nikah merasimine katılıp şahit olacağını da aktaran Vali Şıldak, "Sizleri yetiştirip büyüten ailelerinize, anne ve babalarınıza en derin hürmetlerimizi, selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Şunu unutmayın geleceğimiz, güçlü Türkiye'miz için sağlıklı, huzurlu ve eğitimli nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de mutlaka neslimizin devamı anlamında dünyaya getireceğimiz çocuklarımızı ilgili ailelere olarak eğitim, sağlık, iyi insan olmak, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini seven, insanları seven, kendini tanıyan, kendisiyle barışık ama her şeyden önce Allah inancı ve sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve her tür insanlık değerine sahip çıkan bir motifte yetiştirmek sizlerin en büyük sorumluluğu olacaktır. Evliliğin zaten anlamı budur, evlilik sadece insanların bir araya gelmesi değil, neslin devamının sağlanmasıdır" dedi.

Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarına ilişkin de salondakilere seslenen Vali Şıldak; "Çocuklarımız dünyaya geldiğinde, yıllar geçtikçe, topluma karıştıkça, arkadaş edindikçe ve belli çevrelere girip çıkmaya başlayınca çeşitli tehlikeler onları bekliyor. Bunların başında kötü alışkanlıklar dediğimiz sigaradan tutun, uyuşturucuya kadar çeşit çeşit böyle tuzaklar var. Bunlara düşürmemek için çocuğumuzu sadece dünyaya getirmekle yetinmeyip onun 24 saatini kuşatacak şekilde ilgi, sevgi ve samimiyetle ona sarılmamız, sahiplenmemiz gerekiyor. Biz annelerimizle de bir araya gelip onlara diyoruz ki bir anne sevgisiyle, görgüsüyle çocuğunun ne yaptığını, nasıl bir arkadaş çevresiyle iç içe olduğunu, kimlerle görüştüğünü, ne yediğini içtiğini bilir, bu tehlikeleri sezer ve onun kötü yola gitmesini önler. Burada daha işin en başında bunları sizin kulağınıza küpe olsun diye söylüyorum. İnanın hayatın belki de en keyifli zamanı yetiştirdiğiniz çocukların iyi insanlar olarak, ülkemize faydalı insanlar olarak büyütülmesi ve topluma kazandırılmasıdır. Sizleri tebrik ediyorum, bu eğitime katıldığınız için ve bu uygulamaya başvurduğunuz için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ülkemizin birlik, beraberlik ve huzuru, ahengi için yapılan bu uygulamayı desteklediğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hayatta her istediğinizi elde edin, bütün hayalleriniz gerçek olsun ve her şey gönlünüzce olsun" diye konuştu.

Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ve Vali Şıldak'ın çiftleri tebrik etmesiyle sona erdi.

Öte yandan programa Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakas, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Eyyübiye Kaymakamı Yusuf Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Ali Koşan, sosyologlar, psikologlar, çalışmacılar ve yeni evlenecek çiftler katıldı.