Türkiye ile Romanya, Litvanya ve Azerbaycan ortaklığıyla gerçekleştirilen Oyun Arkadaşım Matematik Projesi tamamlandı. Türkiye'den Çorum, Van, İzmir, Samsun, Ordu ve Tokat'ın bulunduğu 'My Playmate: Math's' orijinal isimli 'Oyun Arkadaşım Matematik Projesi' sona erdi. E-twinning projesinde Romanya, Litvanya ve Azerbaycan'dan da pek çok okulda matematik oyunları ile öğrencilere eğitim verildi.

Türkiye ile Romanya, Litvanya ve Azerbaycan ortaklığıyla gerçekleştirilen Oyun Arkadaşım Matematik Projesi tamamlandı.

Türkiye'den Çorum, Van, İzmir, Samsun, Ordu ve Tokat'ın bulunduğu "My Playmate: Math's" orijinal isimli "Oyun Arkadaşım Matematik Projesi" sona erdi.

E-twinning projesinde Romanya, Litvanya ve Azerbaycan'dan da pek çok okulda matematik oyunları ile öğrencilere eğitim verildi.

Tokat Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu okul öncesi öğretmeni Yasemin Erdemir Arlı, projeyi Tokat'ta birlikte yürüttüğü Selma Yetkin ile öğrencilere erken çocukluk döneminde matematik kavramlarını oyunlar yoluyla öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Romanya'dan Valentina Rician, Çorum'dan ise Emine Bilgin'in proje kurucusu olduğu çalışmada çocukların matematiğe karşı ilgi duymasını sağlamak ve bilişsel gelişimini desteklemeyi amaçladıklarını anlatan Arlı, "Proje kapsamında birçok web2 teknolojisinden faydalandık. Tüm bunları yaparken de sınıf içi ve sınıf dışı eğitim yöntemlerini pedagojik açıdan ortaya koyduk." dedi.