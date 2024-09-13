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Oyaca'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Karşı Seminer Düzenlendi

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Gölbaşı Oyaca'da tarihi eser kaçakçılığına karşı Külhöyük Kazı Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seminer düzenlendi. Seminerde Oyaca halkına kültür varlıkları neden korunmalıdır, kültür varlığı kaçakçılığı nasıl bir suçtur gibi konular anlatıldı. Ayrıca, dolandırıcılık yöntemleri konusunda da bilgilendirme yapıldı. Külhöyük Kazı Başkanı Doç.Dr. Derya Yılmaz, bölge halkının aydınlatılmasına önem verdiklerini ve çeşitli eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Oyaca Mahallesinde tarihi eser kaçakçılığı semineri verildi. 5 Eylül 2024 Perşembe Günü Külhöyük Kazı Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı Eğitim ve Farkındalık Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen seminere Oyaca halkı katıldı. Bakanlık Şube Müdürü İbrahim Barış Sarıca, Arkeolog Funda Kumru Koşar ve Uzman Seval Öztoprak tarafından iki oturum halinde verilen seminerde Oyaca halkına kültür varlıkları neden korunmalıdır, kültür varlığı kaçakçılığı nasıl bir suçtur, gibi konular ve Külhöyük hakkında bilgi verildi. Oyaca halkı bu alanda karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri konusunda da ayrıca bilgilendirildi.

Oyaca'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Karşı Seminer Düzenlendi

Külhöyük Kazı Başkanı Doç.Dr. Derya Yılmaz, Oyaca/Külhöyük'te yürütülen arkeolojik araştırmaların yanısıra bölge halkının aydınlatılmasına çok önem verdiklerini vurgulayarak çeşitli eğitimlerin devam edeceğini belirtti. Yılmaz, ağaç yaşken eğilir atasözünün gerçekliğine dayanarak özellikle çocuk ve gençlerin eğitimine ağırlık vermek istediklerini, arkeolojiyi anlatmak, sevdirmek ve kültür varlıklarının önemini göstererek korunması için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Oyaca'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Karşı Seminer Düzenlendi

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ankara'daki ilk yerli arkeolojik kazı statüsünde olan Külhöyük kazısı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Derya Yılmaz başkanlığında yürütülüyor.

Oyaca'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Karşı Seminer Düzenlendi

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Eğitim

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yerel Haberler Dolandırıcılık Kültür Sanat Derya Yılmaz Dolandırıcı Gölbaşı Turizm Eğitim Hukuk Oyaca

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