İmam Hatip Lisesi öğrencileri ebru sanatını fizikle birleştiriyor

İZMİR'in Buca ilçesindeki Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ebru sanatını fizik dersinin kavramlarıyla birleştirerek hem geleneksel sanatı deneyimliyor hem de TÜBİTAK 4006-B projesine hazırlanıyor. Lisede fizik öğretmeni Dilek Hasırcı, "Ebru sanatının içinde adezyon ve kohezyon kuvveti, kılcallık, yüzey gerilimi gibi birçok fizik kavramı var" dedi.

Buca Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde fizik öğretmeni Dilek Hasırcı ve öğrencileri, ebru sanatçısı Nebahat Türkyılmaz eşliğinde, somut olmayan kültürel miras ebru sanatını bilimle buluşturuyor. Adezyon, kohezyon, kılcallık ve yüzey gerilimi gibi fizik kavramlarının ebru sanatındaki yansımalarını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler hem geleneksel sanatı deneyimlerken hem de bilimin temel prensiplerini pratikte öğreniyor. Aynı zamanda nisan ayında düzenlenecek olan TÜBİTAK 4006 B projesine hazırlanan öğrenciler, ebru sanatıyla kitap kapakları, ayraç ve hat eserleri gibi farklı ebru türleri çalışmaları yürüterek sanatı daha ilgi çekici hale getiriyor. Öğretmen Hasırcı, "Ebru sanatının içinde adezyon ve kohezyon kuvveti, kılcallık, yüzey gerilimi gibi birçok fizik kavramı var. Örneğin su içine boya damlacıkları bırakıldığında yüzey geriliminin etkisiyle birbiri içinde açılıyor" diye konuştu.

'SANAT İLE BİLİMİN İÇ İÇE OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ OLUYORLAR'

Dilek Hasırcı, öğrencilerinin 3 aydır birçok ebru sanatı türünü yaptığını belirtip, "Kitap ayraçları, kitap kapları, ebrunun üzerine hat sanatları gibi ilgi çekici hale getirdikleri tablolar da yapıp hazırlığımızı tamamlayacağız. Öğrencilerim hem sanatı icra ederken hem de her aşamasında bilimi de görmüş oluyorlar. Deneyimleyerek, sanat ile bilimin iç içe olduğunu da öğrenmiş oluyorlar. İkisi bir arada olduğunda disiplinler arası çok daha güzel şeyler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'SANATIN HER YERDE OLDUĞUNU DE BİR KEZ DAHA GÖRMÜŞ OLUYORUZ'

Ebru sanatçısı Nebahat Türkyılmaz da ebru sanatını tanıtmak için birçok davet aldığını belirtip, "Bunlardan biri de öğrencilerimizi hem geleneksel sanat ile tanıtmak hem de sanatın içinde yer alan bilimi anlatmak adına buraya gelmek oldu. Öğrencilerin ebru sanatının içindeki fizik kurallarını deneyimleyerek öğrenmeleri, bilgilerini daha kalıcı hale getiriyor. Çocukların gözlerinde görmüş olduğum ışıltı ve sanata olan merak ve ilgilileri beni çok mutlu etti. Böylelikle aslında sanatın her yerde olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz" dedi.

'ÖĞRETMENİMİZİN ANLATTIĞI ŞEYLERİ DENEYİMLEMEK ÇOK HEYECANLI'

Buca Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Artemur, "Suyun üzerine sanat eseri çıkarmak ve bunu deneyimlemek benim için farklı bir deneyim. Boyların karıştığını görmek hem çok heyecan verici oluyor hem de iyi hissettiriyor. Fizik dersinde öğretmenimizin anlattığı şeyleri deneyimleyerek öğrenmek ve şahit olmak çok heyecanlı. Derste dinlediklerimizin gerçekleşmesini görmekte gerçekten çok heyecan verici. Hem fiziği daha iyi kavradım hem de ebru sanatını öğrenmiş oldum. Bilim ile sanatı birleştirdiğimiz projemiz ile TÜBİTAK 4006 B'ye hazırlanıyoruz. Bu da elbette beni çok heyecanlandıran bir şey" diye konuştu.

Aynı okulda 12'nci sınıf öğrencisi olan Abdullah Abdullah da "Dersi öğrenmemize çok katkı sağlamasının yanı sıra ebru sanatını öğrenmiş olduk. Ebru sanatını yapmak insanın içini ferahlatıyor ve stresini azaltıyor. Bir de doğanın renklerinin şekil alması bilimle bağdaşınca daha bir anlamlı oldu benim için" dedi.