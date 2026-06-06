Manisa'da LGS Hazırlıkları Tamam: 17 Bin 108 Öğrenci Ter Dökecek

Manisa'da 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 17 bin 108 öğrenci ter dökecek.

Manisa'da 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde LGS kapsamında merkezi sınav yapılacak. 17 bin 108 öğrencinin 83 okulda 1070 salonda gireceği sınavın hazırlıkları da tamamlandı. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için 216 tek kişilik salon oluşturuldu. Sınavın güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2 bin 823 personel görev yapacak. Bu yıl iki oturum arasında; talep eden öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm, su içeren beslenme paket verilecek.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Manisa'da LGS hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Uğurelli, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; çocuklarımızın uzun süredir emek verdiği bu önemli süreç için Manisa olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı planlama ve koordinasyon süreci doğrultusunda ilimizde gerekli bütün tedbirler alınmış durumdadır. Bu yıl Manisa genelinde 17 ilçemizde toplam 17 bin 108 öğrencimiz sınava katılacak. Öğrencilerimiz için 83 okulda, 1.070 salonda sınav gerçekleştirilecek. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerimiz için 216 tek kişilik salon oluşturduk. Sınavın güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2.823 personelimiz görev yapacak. Bu rakamlar, sınavın yalnızca bir eğitim organizasyonu değil; aynı zamanda büyük bir koordinasyon ve kamu hizmeti çalışması olduğunu göstermektedir" dedi.

Öğrenciler ve velilerin dikkat etmesi gereken durumlardan bahseden Uğurelli, "Öncelikle öğrencilerimizin sınav sabahı son dakikaya kalmamalarını özellikle rica ediyoruz. Birinci oturum saat 09.30'da başlayacak. Kimlik kontrolleri ve salon yerleştirmelerinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için öğrencilerimizin en geç saat 09.00'da sınava girecekleri okulda hazır bulunmalarını bekliyoruz. Öğrencilerimizin yanında; Fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi, en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, kalemtıraş, yumuşak silgi bulundurması gerekmektedir. Kimlik belgesi veya sınav giriş belgesi bulunmayan öğrenciler sınava alınamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sınavın uygulanmasına ilişkin önemli hatırlatmalardan bahseden Uğurelli, "LGS iki oturum halinde gerçekleştirilecektir. Birinci oturum olan sözel alan sınavı saat 09.30'da, ikinci oturum olan sayısal alan sınavı ise saat 11.30'da başlayacaktır. Öğrencilerimiz gün içerisinde toplam 90 soruyu cevaplayacaktır. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrencilerimiz, bina sınav komisyonunun uygun görmesi halinde sınava alınabilecektir. Ancak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. İlk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava kabul edilmeyecektir. Ayrıca öğrencilerimiz sınavın ilk 30 dakikası ile son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız bu yıl öğrencilerimizin sınav sürecini daha rahat geçirebilmeleri amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Başvuru sırasında talepte bulunan öğrencilerimize iki oturum arasında; Kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm, su içeren beslenme paketi ulaştırılacaktır. Talepte bulunmayan öğrencilerimize ise su verilecektir. Bu uygulamanın öğrencilerimizin sınav performansına ve motivasyonuna olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Sınav için güvenlik tedbirleri alındı

Güvenlik konusunda tedbirlerin alındığını kaydeden Uğurelli, "Sınav güvenliği, üzerinde en hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Sınav evraklarının ilimize girişinden sınav merkezlerine ulaştırılmasına, sınav sonrasında teslim edilmesine kadar geçen tüm süreç; valiliğimizin koordinasyonunda emniyet teşkilatımız, jandarmamız ve ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Özellikle okul çevrelerinde trafik yoğunluğunun azaltılması, sınav saatlerinde sessizliğin sağlanması ve öğrencilerimizi olumsuz etkileyebilecek gürültü kaynaklarının önlenmesi amacıyla gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Bu yıl ayrıca iki oturum arasında öğrencilerimizin okul bahçelerini kullanacak olmaları nedeniyle okul bahçelerine görevli ve öğrenciler dışında kimse alınmayacak, okul bahçelerine araç park edilmesine izin verilmeyecektir. Öğrencilerimiz; cep telefonu, akıllı saat ve diğer elektronik cihazlarla sınav binalarına alınmayacaktır. Yasaklı materyal bulundurduğu tespit edilen öğrenciler hakkında sınav mevzuatı doğrultusunda işlem yapılacaktır" dedi.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için yapılan çalışmalardan da bahseden Uğurelli, "Eğitimde fırsat eşitliği anlayışımız gereği özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerimiz için gerekli bütün sınav tedbirleri planlandı. Bu kapsamda tek kişilik salonlar oluşturuldu; ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için okuyucu ve kodlayıcı desteği sağlandı. Ayrıca sağlık raporu doğrultusunda sürekli kullandıkları cihazlara ihtiyaç duyan öğrencilerimizin bu cihazları kullanabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı" dedi.

Öğrencilere ve Manisalılara çağrıda bulunan Uğurelli sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyden önce çocuklarımıza şunu hatırlatmak istiyorum: LGS önemli bir sınavdır; ancak hayatın tamamı değildir. Bu sınav; çocuklarımızın bugüne kadar gösterdikleri emeğin bir yansıması olacaktır. Bizler onların gayretine, çalışkanlığına ve potansiyeline inanıyoruz. Velilerimizden de çocuklarımız üzerindeki baskıyı artırmak yerine onların yanında olmalarını, onlara güven vermelerini rica ediyorum. Ayrıca sınav sabahı özellikle sınav yapılan okullarımızın çevresinde yaşayan vatandaşlarımızdan da hassasiyet bekliyoruz. Korna, yüksek sesli müzik, inşaat faaliyetleri ve benzeri gürültü oluşturabilecek çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılması, çocuklarımızın emeklerine gösterilecek en güzel saygı olacaktır. Bu vesileyle sınav sürecinin planlanması ve yürütülmesinde emeği bulunan başta Sayın Bakanımız Yusuf Tekin olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, Manisa Valiliğimize, kaymakamlıklarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, okul yöneticilerimize ve görev alacak tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Şehri Şehzade Manisa'da, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın huzur ve güven içerisinde sınava girebilmeleri için bütün imkanlarımızla görevimizin başındayız. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı