Haberler

Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CIES'in açıkladığı dünyanın en değerli hücumcu orta saha oyuncuları listesinde Arda Güler, 124.8 milyon euroluk değeriyle ilk sırada yer aldı. Milli yıldız, Florian Wirtz ve Jude Bellingham gibi dünya futbolunun önemli isimlerini geride bıraktı.

  • CIES araştırmasına göre Arda Güler 124.8 milyon euro ile dünyanın en değerli hücumcu orta sahası oldu.
  • Arda Güler listede Florian Wirtz (124.1 milyon euro) ve Jude Bellingham'ı (120.3 milyon euro) geride bıraktı.
  • Listenin ilk üç sırası Arda Güler, Florian Wirtz ve Jude Bellingham'dan oluştu.

Avrupa Futbol Araştırmaları Komisyonu (CIES), dünyanın en değerli hücumcu orta saha oyuncularını açıkladı. Araştırmada Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, 124.8 milyon euroluk değeriyle listenin ilk sırasında yer aldı.

DEV YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimleri arasında gösterilen Arda Güler, açıklanan listede Florian Wirtz, Jude Bellingham ve Cole Palmer gibi yıldızları geride bıraktı. 124.8 milyon euroluk değere ulaşan milli futbolcu, dünyanın en pahalı hücumcu orta sahası olarak gösterildi.

İLK ÜÇTE TANIDIK İSİMLER

CIES'in araştırmasına göre listenin ikinci sırasında 124.1 milyon euro ile Florian Wirtz yer alırken, üçüncü sırada ise 120.3 milyon euro değer biçilen Jude Bellingham bulunuyor.

İngiliz yıldız Cole Palmer ise 110.6 milyon euroyla beşinci sırada kendine yer buldu.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ HÜCUMCU ORTA SAHALARI

  • 10- Dominik Szoboszlai – 78.3 milyon euro
  • 9- Jamal Musiala – 84.2 milyon euro
  • 8- İbrahim Maza – 85.1 milyon euro
  • 7- Lennart Karl – 86.3 milyon euro
  • 6- Junior Kroupi – 89 milyon euro
  • 5- Cole Palmer – 110.6 milyon euro
  • 4- Fermin Lopez – 115.9 milyon euro
  • 3- Jude Bellingham – 120.3 milyon euro
  • 2- Florian Wirtz – 124.1 milyon euro
  • 1- Arda Güler – 124.8 milyon euro

TÜRK FUTBOLU ADINA GURUR VEREN BAŞARI

Real Madrid formasıyla kariyerini sürdüren Arda Güler'in listenin zirvesinde yer alması, Türk futbolu adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Genç yıldızın piyasa değerindeki yükseliş, Avrupa'daki performansının da karşılığı olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç için harekete geçildi
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHaranli :

Okadar etmez Real Madridin bi kupası yok bu nasıl neye göre hesaplanıyor bu haberi yapan arkadaş bari balon doru ardaya verdiler diye bi haberde yap

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

haranli sen ne kadar edersin ?? bunu hiç düšündünmü ?? yani kaç kuruš??? :))))

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdy85kq2fcj:

helal olsun kardeşim sana

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

İyiki gittin Arda. Sana bizde hangi takım olursa olsun 3 kuruş verirdi zaten. Bşr de üstüne üstelik eleştiride kurtulamazsın. Hep en iyi ol genç adam.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali onen :

Ohhh yarasın suyundan da koy

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Rahmi Koç'tan tepkileri çeken 'Kürt kadın hasta' fıkrası

Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Sinan Burhan ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında Mansur Yavaş polemiği

Canlı yayında Mansur Yavaş polemiği! Stüdyoda tansiyon yükseldi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak

Seçime 1 gün kala bombayı patlattı! Süper Lig'i sallayacak
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Canlı: Fenerbahçe'de büyük gün

Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

Sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı