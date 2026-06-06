Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Avrupa Futbol Araştırmaları Komisyonu (CIES), dünyanın en değerli hücumcu orta saha oyuncularını açıkladı. Araştırmada Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, 124.8 milyon euroluk değeriyle listenin ilk sırasında yer aldı.

DEV YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimleri arasında gösterilen Arda Güler, açıklanan listede Florian Wirtz, Jude Bellingham ve Cole Palmer gibi yıldızları geride bıraktı. 124.8 milyon euroluk değere ulaşan milli futbolcu, dünyanın en pahalı hücumcu orta sahası olarak gösterildi.

İLK ÜÇTE TANIDIK İSİMLER

CIES'in araştırmasına göre listenin ikinci sırasında 124.1 milyon euro ile Florian Wirtz yer alırken, üçüncü sırada ise 120.3 milyon euro değer biçilen Jude Bellingham bulunuyor.

İngiliz yıldız Cole Palmer ise 110.6 milyon euroyla beşinci sırada kendine yer buldu.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ HÜCUMCU ORTA SAHALARI

10- Dominik Szoboszlai – 78.3 milyon euro

9- Jamal Musiala – 84.2 milyon euro

8- İbrahim Maza – 85.1 milyon euro

7- Lennart Karl – 86.3 milyon euro

6- Junior Kroupi – 89 milyon euro

5- Cole Palmer – 110.6 milyon euro

4- Fermin Lopez – 115.9 milyon euro

3- Jude Bellingham – 120.3 milyon euro

2- Florian Wirtz – 124.1 milyon euro

1- Arda Güler – 124.8 milyon euro

TÜRK FUTBOLU ADINA GURUR VEREN BAŞARI

Real Madrid formasıyla kariyerini sürdüren Arda Güler'in listenin zirvesinde yer alması, Türk futbolu adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Genç yıldızın piyasa değerindeki yükseliş, Avrupa'daki performansının da karşılığı olarak yorumlandı.