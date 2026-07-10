Haberler

Van'da 333 kilogram skunk ele geçirildi

Van'da 333 kilogram skunk ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Van'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 333 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Van'da jandarmanın uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 333 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, sürücülüğünü yabancı uyruklu kişilerin yaptığı bir tırla uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Güvenlik güçlerinin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucu operasyonlarının kesintisiz sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu

Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com gerçeği öğrendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Londra’da Akılalmaz Olay: 35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!

35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
Sağlık Bakanlığı, Venezuela'ya ilaç ve tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Sağlık Bakanlığından Venezuela'ya Yardım Eli
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Havada kabus anları! Yolcu az daha uçağın dışına savruluyordu

Havada ölümle burun buruna! Yolcular tutmasa facia kaçınılmazdı