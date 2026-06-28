Karacabey MYO 30. Dönem Mezuniyet Töreni Görkemli Geçti

Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu'nun 2025-2026 eğitim-öğretim yılı "30. Dönem Mezuniyet Töreni" görkemli geçti. Ergün Koç Kültür Merkezi'nde yapılan törende, 6 bölüm ve 8 programdan mezun 215 öğrenci, geleneksel hale gelen kep atma ile mezun olmanın haklı gururunu yaşadı.

Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen kep atma törenine; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Duygu Emir, KTSO Meclis Başkan Yardımcısı Serap Özcan Sağdıç, Karacabey Yörem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Şaban Önen, İnsan Kaynakları ve İç Hizmetler Müdürü Dilay Çalışkaner, özel sektör temsilcileri, üniversite bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Karacabey MYO Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Bora Kılınçarslan'ın sunumunu yaptığı programda, mezun olan öğrenciler adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Birincisi İlayda Köker, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkür etti. Köker, iki yıllık eğitim sürecinin yalnızca akademik başarılarla değil, sabır, azim ve dayanışmayla geçtiğini belirterek Karacabey Meslek Yüksekokulu'na gururla veda ettiklerini söyledi. Yazılım sektöründe kadınların kendilerini kanıtlamak için daha fazla mücadele etmek zorunda kaldığına dikkat çeken başarılı öğrenci, elde ettiği birinciliğin yetenek ve azmin cinsiyetinin olmadığını gösterdiğini ifade etti. Başarısında emeği bulunan akademisyenlere, birlikte eğitim gördüğü arkadaşlarına ve annesine teşekkür eden öğrenci, konuşmasını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu güveni ve bilime verdiği önemi hatırlatarak tamamladı. Mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan öğrenci, tüm mezunlara başarılarla dolu bir gelecek diledi.

Karacabey Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Önder Canbolat, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin hayatlarında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktıklarını belirterek mezuniyet sevincini aileler, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İki yıllık eğitim süreci boyunca öğrencilerin yalnızca mesleki bilgi ve beceri kazanmadığını, aynı zamanda disiplinli çalışmayı, ekip ruhunu, sorumluluk almayı ve karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeyi de öğrendiklerini vurgulayan Canbolat, bu kazanımların iş ve sosyal yaşamlarında kendilerine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Mezuniyetin bir son değil, yeni başlangıçların kapısını aralayan önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Canbolat, "Bugün burada büyük emeklerinizin karşılığını alıyor, geleceğe umutla bakıyorsunuz. Sizlerden beklentimiz; bilimin ışığında, etik değerlerden ödün vermeden, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak ülkemize ve insanlığa katkı sunmanızdır. Kendinize güvenin, öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye hayat boyu devam edin. Sizlerin elde edeceği her başarı, bizler için de ayrı bir gurur kaynağı olacaktır." dedi.

Devamında söz alan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, öğrencilerin bugün yalnızca bir diplomaya değil, aynı zamanda büyük emek ve fedakarlıklarla kazanılmış önemli bir başarıya sahip olduklarını ifade etti. Üniversite eğitiminin bireylere yalnızca mesleki bilgi kazandırmadığını, aynı zamanda eleştirel düşünebilen, değişime ayak uydurabilen ve topluma değer katabilen bireyler yetiştirmeyi amaçladığını vurgulayan Çiftci, mezun olan öğrencilerin bundan sonraki yaşamlarında Bursa Uludağ Üniversitesi'nin birer temsilcisi olarak önemli sorumluluklar üstleneceklerini söyledi.

Gençlere geleceğe umutla bakmaları tavsiyesinde bulunan Çiftci, "Bilgiye ulaşmanın her geçen gün daha da kolaylaştığı bir çağda yaşıyoruz. Ancak önemli olan bilgiye ulaşmak kadar onu doğru kullanabilmek, üretime dönüştürebilmek ve insanlığın faydasına sunabilmektir. Sizlerden beklentimiz; kendinizi sürekli geliştiren, etik değerlere bağlı, çalışkan ve yenilikçi bireyler olarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamanızdır. Üniversitemizde edindiğiniz bilgi ve deneyimin, bundan sonraki meslek hayatınızda sizlere yol göstereceğine yürekten inanıyorum." dedi.

İnsan Kaynakları ve İç Hizmetler Müdürü Dilay Çalışkaner de, öğrencilere yaşama dair tavsiyelerde bulunarak, "Sürekli öğrenin, meraklı olun. Hep isteyen siz olun, sorumluluk alın. İmkansızlık diye bir şey yoktur. Tüm olumsuzluklara rağmen yılmayın ve kendinize güvenin. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu. Konuşmalar sonrası yüksekokul programlarında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Ardından da mezun tüm öğrencilere anı belgeleri verildi. Program son olarak, geleneksel hale gelen kep atma töreni ve yemek ikramıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı