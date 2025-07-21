Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin 'Aralarında polisler de var' diyerek açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında Ankara'daki medya temsilcileriyle bir araya geldi. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur'un da katıldığı programın bir numaralı gündem maddesi LGS sorularının sızdırıldığı iddiasıydı.

"NOT ORTALAMALARI 100'E YAKIN"

LGS'de 719 öğrencinin tam puan almasının şaibeli olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Bakan Tekin, bu öğrencilerin okul başarı puanlarının da sınav sonuçlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. "Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları 100'e yakın" diyen Bakan Tekin, "719 öğrenci, 66 il ve 211 ilçede bulunan 544 farklı okuldan geldi. Bu öğrencilerin yüzde 9'u imam hatip ortaokullarından mezun" ifadelerine yer verdi.

DİYARBAKIR'DAKİ PDF GÖRÜNTÜSÜ İDDİASI

Diyarbakır'da bir öğretmenin sınav kitapçığını sınav öncesi PDF olarak paylaştığı iddialarını da yanıtlayan Tekin, bunun sınav günü çekilmiş bir görüntü olduğunu ve herhangi bir sızdırma söz konusu olmadığını söyledi. "O gün ülke genelinde 55 kural ihlali bildirimi yapıldı, bu olay da onlardan biri. Aynı gün soruşturma başlattık" diyen Tekin, söz konusu öğretmenin sınav esnasında sınava katılmayan bir öğrencinin kitapçığından fotoğraf çektiğini, bu görüntüleri daha sonra dört dershane öğretmeniyle paylaştığını belirtti.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILANLAR KİM?

Konuyla ilgili 29 kişi hakkında soruşturma başlatılmasına da açıklık getiren Bakan Tekin, "Olayın, ilgili genel müdürlüğümüz tarafından Diyarbakır'a bildirilmesiyle birlikte valilik harekete geçti. 29 kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledik ama bu 29 kişinin öğretmen olduğunu demedik. Bu bir silsile... Bu silsilenin içinde farklı kamusal görevde olan kişiler var. Polis memurları da var, öğretmen dışındaki hizmetli personel de var, öğretmen de var, okul yöneticisi de var. Şimdi o arkadaşlarımın hepsi soruşturmanın selameti açısından valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda... İdari soruşturma açısından bakanlık değerlendirecek, adli soruşturma açısından da adli merciler herhangi bir suç unsuru olup olmadığına karar verecekler" dedi.