Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü şekilde okula girmek istemesi üzerine gergin anlar yaşandı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri tarafından engellenen öğrenci, diğer velilerle kısa süreli tartışma yaşadı.

YETKİLİYİ İÇERİ ALMADILAR

İrsen Küçük Ortaokulu'nu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, okulda konuşlanan bir grup öğretmen ve sendika yetkilisi tarafından kapıdan çevrildi.

OKUL MÜDÜRÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Başörtüsü krizinin giderek büyüdüğü okulda Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin okul müdürü Gülden Öğçüm ile yaptığı görüşme sırasında da tansiyon düşmedi. Yaşananlar karşısında sinir krizi geçiren okul müdürünün baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekipleri müdahale etti.

TÜZÜK GERİ ÇEKİLDİ

Öğrencilerin kıyafet yönetmeliğine dair farklı uygulamalara maruz kalmasının önüne geçmek amacıyla yapılan tüzük değişikliği, öğrencilere bone üzerine bandana takma hakkı tanıyordu. Ancak, öğretmen sendikalarının düzenlemeye karşı çıkarak protesto gösterileri düzenlemesi üzerine Başbakan Ünal Üstel, sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeler sonucunda tüzüğün geri çekileceği açıklandı. Alınan karar doğrultusunda, "Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü" Resmi Gazete'den kaldırıldı. Böylece, kılık kıyafet kurallarına ilişkin belirleme yetkisi yeniden okul yönetimlerine bırakıldı.

AK PARTİ CEPHESİNDEN TEPKİ

KKTC'de İren Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çeliktepki gösterdi. Çelik, "KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar. Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.