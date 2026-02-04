Girne Koleji, Antalya'da Üçüncü Kampüsünü Lansmanla Açtı

ANAOKULUNDAN liseye uzanan eğitim modeliyle hizmet veren Girne Koleji, Antalya'daki üçüncü kampüsünü lansmanla duyurdu. Konyaaltı Kampüsü'nün açılışında konuşan CEO Dilek Cambazoğlu, "Çocuklarımıza dünyanın kapılarını aralayan bir eğitim anlayışı sunuyoruz" dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Girne Koleji, Antalya'daki üçüncü kampüsünü Konyaaltı ilçesinde düzenlenen lansmanla açtı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende; yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yer aldı. Anaokulundan liseye uzanan çağdaş eğitim modeli, güçlü yabancı dil programları ve akademik, sportif başarı odaklı yapısıyla Girne Koleji, öğrencilerini küresel yaşama hazırlamayı hedefliyor.

ÜNİVERSİTE-KOLEJ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Girne Koleji'nin eğitim yaklaşımının temelinde, Girne Amerikan Üniversitesi'nin 35 yılı aşan akademik birikimi yer alırken 1985 yılında kurulan ve Kıbrıs'ın ilk üniversitesi olan GAÜ; üç kıtaya yayılan kampüsleri, 135 ülkeden öğrencileri ve uluslararası akademik iş birlikleriyle öne çıkıyor. Bu birikimin şimdi de Konyaaltı Kampüsü'ne güç katması için çalışmalara başlanıldığı aktarıldı. Konyaaltı kampüsü açılış lansmanında, öğretmenler ve velilere gelecek odaklı eğitim için Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu tarafından detaylı sunum gerçekleştirildi.

'DÜNYANIN KAPILARINI ARALIYORUZ'

Açılışta konuşan Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, yalnızca akademik başarıya değil; kültür, değer ve vizyon üreten bütünsel bir eğitim anlayışı benimsediklerini dile getirdi. Cambazoğlu, "Eğitim verdiğimiz her bölgede öğrencilerimizin kendilerini özgürce ifade edebildiği, yaratıcı düşünebildiği ve dünyayı okuyabildiği bir ortam oluşturmayı önceliklendiriyoruz. Girne Koleji'nin bütünsel eğitim modeli; akademik başarıyı, sanatı, sporu, değerler eğitimini ve çoklu dil becerilerini bir arada sunuyor. Yabancı dil eğitim sistemimiz, öğrencilerimizi sadece derslerde değil, yaşamın her alanında etkin iletişim kurabilecek şekilde yetiştiriyor. Bu sayede öğrencilerimiz, küresel dünyada ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri erken yaşta kazanıyor ve geleceği bugünden inşa ediyor. Girne Amerikan Üniversitesi'nin uluslararası deneyimi ve akademik birikimi, Antalya Konyaaltı Kampüsümüze büyük güç katmaktadır. Bizim için her çocuk dünyaya açılan bir kapıdır; Girne Koleji'nde bu kapı tüm öğrencilerimize keşfetmeleri için sonuna kadar açıktır" dedi.

ANTALYA'DA ÜÇÜNCÜ KAMPÜS

Antalya'nın eğitim açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Cambazoğlu, Konyaaltı Kampüsü'nün kentteki üçüncü projeleri olduğunu belirtti. Cambazoğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle Girne Koleji Antalya Konyaaltı Kampüsümüzün şehre, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim Antalya'daki üçüncü projemiz bu sene, bunun heyecanını yaşıyoruz. Antalya Kepez bölgesindeki okulumuzun lansmanını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Bu ilk projemizdi. İkinci projemiz ise Antalya Alanya kampüsümüz oldu ve bu üçüncüsü Antalya Konyaaltı kampüsümüz, heyecanlıyız. Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşu olan Girne Koleji şu an Türkiye'de 20 kampüste öğrencilerimize hizmet veriyor. Yenilikçi bir yapımız var. Yabancı dil eğitimini önemseyen, çocuklarımıza mottomuzda olduğu gibi dünyanın kapılarını aralayan bir eğitim anlayışımız söz konusu. Elbette öncelikle vatanına milletine sahip çıkan, milli değerlerini benimseyen çocuklar yetiştirmek önceliğimiz ama dünyada sınırların kalktığına da inanıyoruz ve çocuklarımızı her türlü yaşam mücadelesine hazırlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple de yenilikçi bir eğitim yaklaşımıyla öğrencilere dünyanın kapılarını aralıyoruz. Burası Türkiye'deki 20'nci kampüsümüz. Üniversitemiz 1985 yılında kurulmuş yaklaşık 40 yıllık bir üniversite, adanın ilk üniversitesi. 135 ülkeden yaklaşık 22 bin öğrencisi olan bir üniversite. Biz de üniversitemizin vizyonuyla hareket eden bir eğitim kurumuyuz. Antalya bizim için önemli bir lokasyon. Eğitime önem veren, eğitimi önemseyen bir veli, öğrenci grubu mevcut bölgede. Dolayısıyla onların beklentilerini karşılayacak güzel bir eğitim kurumuyla, güzel bir tesisle Antalya Konyaaltı'ndayız. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."