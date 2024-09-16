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Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Avni Ongurlar tarafından yaptırılan Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Okul, Ongurlar'ın merhum annesi, emekli öğretmen Hacı Hatice Ongurlar'ın anısına inşa edildi.

32 derslikle eğitime kazandırılan okulun açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve çok sayıda davetli katıldı.

"HAYIRSEVERLERİN KATKILARI EĞİİTMDE BİZİ İLERİYE TAŞIYOR"

Törende konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eğitime devlet yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin katkılarının da büyük önem taşıdığını belirtti. Aksoy, "Eğitim, cehaletten ve geri kalmışlıktan kurtuluş anlamına gelir. Ongurlar ailesinin sunduğu katkı, çocuklarımızın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Her çocuk biriciktir ve yücedir. Bu okul, onların geleceğine açılan kapılardan biri olacaktır," dedi. Aksoy, ayrıca Eskişehir'in eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı

"EĞİTİM EN DEĞERLİ YATIRIM"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da konuşmasında, eğitim kurumlarının bir toplumun en önemli yatırımı olduğunu ifade etti. Gürcan, "23 yılda Eskişehir'imize 202 okul ve 3 bin 209 derslik kazandırdık. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve hiçbir çocuğumuzu eğitimden mahrum bırakmamak en öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı," diye konuştu.

Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı

TEŞEKKÜR VE HEDİYE TAKDİMİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise Avni Ongurlar'ın şehrine böyle değerli bir eseri kazandırmış olmasının herkese nasip olmayacağını belirtti. "Bu okul, sadece bir bina değil, gençlerimizi çağdaş geleceğe hazırlayacak bir eğitim yuvasıdır. Buradan nice sanat ve bilim insanları yetişecektir," diyerek Ongurlar'a teşekkürlerini sundu.

Tören, Vali Aksoy'un Avni Ongurlar'a hediye takdimi, Eskişehir Müftüsü Muharrem Gül'ün duası ve kurdele kesimiyle sona erdi. Programa, milletvekilleri, adli ve yerel yöneticiler ile Ongurlar ailesi de katıldı.

Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Eğitim

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