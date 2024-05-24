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Okul müdüründen milyonluk ek ders vurgunu! Öğretmenleri "Emekli olana kadar şikayetçi olmayın" diye uyarmış

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Kocaeli'de, bir ortaokulda görev yapan bazı öğretmenler, ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu fark etti. Müdürün, olayın ortaya çıkmasının ardından öğretmenlere "Ben emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın. Emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum" dediği öğrenildi.

Kocaeli'de bir ortaokulda görev yapan öğretmenlerin hesaplarına yatan ek ders ücreti ile bordrolarındaki tutarın farklı olması ortalığı karıştırdı. 4,5 milyon lirayı bulan yolsuzluk iddiası sonrası soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi. Şikayetçi olarak ifade veren öğretmenler ise okul müdürünün kendilerine "Emekli olana kadar şikayetçi olmayın" dediğini söyledi.

EK DERSLERİ HESAPLARINA YATANIN 3 KAT FAZLASI ÇIKTI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Saraylı Ortaokulu'nda görev yapan bazı öğretmenler, sistem üzerindeki e-bordroları ile maaş ödeme dekontlarında tutarsızlık olduğunu tespit etti. Ek ders ücretlerini karşılaştıran öğretmenler, e-bordro üzerinde görünen ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu fark etti.

Okul müdüründen milyonluk ek ders vurgunu! Öğretmenleri 'Emekli olana kadar şikayetçi olmayın' diye uyarmış

4 YIL BOYUNCA PARAYI BAŞKA HESABA YATIRMIŞ

Bunun üzerine geriye dönük yapılan kontrollerde, öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yaklaşık 4 yıldır bu durumun yaşandığı ve fazla olan miktarın farklı banka hesaplarına yatırıldığı tespit edildi.

OLAY ORTAYA ÇIKINCA EMEKLİYE AYRILDI

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Okul müdürü M.H.A.'nın da şikayetin hemen ardından emekliye ayrıldığı öğrenildi.

Okul müdüründen milyonluk ek ders vurgunu! Öğretmenleri 'Emekli olana kadar şikayetçi olmayın' diye uyarmış

8 ÖĞRETMEN "ŞİKAYETÇİ" OLARAK İFADE VERDİ

Okulda görev yapan 8 öğretmen, dün savcılık talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği'ne davet edilerek "Şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi. Öğretmenlerin ifadesinde, olayla ilgisi olan herkesten şikayetçi olduklarını söyledi.

"OĞLUM BORSADA PARA KAYBETTİ" SAVUNMASI

Öğretmenler ifadelerinde okul müdürünün öğretmenler odasında yaptığı konuşmayı da anlattı. Bir öğretmen, okul müdürü M.H.A.'nın odada kendilerine "Oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi bilmekteydi. Borsada para kaybettiği için bu işlemleri kendisi benden habersiz yaptı. Ben emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın. Emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum" dediğini söyledi. Diğer öğretmenlerin de okul müdürü M.H.A.'nın öğretmenler odasında yaptığı iddia edilen konuşmayı doğrular yönde ifade verdiği öğrenildi. Öğretmenlerin okul müdürünün bu teklifini kabul etmeyerek 20 Mayıs günü savcılığa giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.

Okul müdüründen milyonluk ek ders vurgunu! Öğretmenleri 'Emekli olana kadar şikayetçi olmayın' diye uyarmış

"OKUL MÜDÜRÜ HESABIMA PARA GÖNDERDİ"

Okulda görev yapan bir başka öğretmen ise ifadesinde hesabına yatan ücret ile e-Devlet'te görülen ücretin farklı olduğunu görmesinin ardından okul müdürünün yanına gittiğini belirterek, "Yanlışlığı görmem üzerine okul müdürüne gittim. Okulun müdürü bana, "Benim ek ders ücretim sana yatmış olabilir, el ile girdiğim için 2 kez basmış olabilirim" dedi. Daha sonra okul müdürü kendi hesabından benim hesabıma para gönderdi ancak ben parayı geri gönderdim" dedi.

Okul müdüründen milyonluk ek ders vurgunu! Öğretmenleri 'Emekli olana kadar şikayetçi olmayın' diye uyarmış

"MİLLİ EĞİTİME GİTSENİZ YANLIŞLIK OLMUŞTUR DEYİP GÖNDERİRLER"

Başka bir öğretmen ise ifadesinde diğer öğretmen arkadaşlarıyla birlikte durumu okul müdür yardımcılarına anlattıklarını, ilçe milli eğitim müdürlüğüne gideceklerini söylediklerini belirtti. Okul müdür yardımcısının kendilerine "Gitseniz bile e-Devlet'te yanlışlık olmuştur deyip gönderirler. Çünkü daha önce de bir öğretmene böyle oldu, bir şey çıkmadı" dediğini, bunun üzerine yine de müdür yardımcısına dilekçe verdiklerini ifadesinde söyledi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Kocaeli Hukuk 3.Sayfa Eğitim Haberler

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Yorumlar (7)

Fatih Erdem:

Öğretmen Cumartesi tatil pazar tatil resmi bayramlar tatil dini bayramlar tatil boş ders günleri tatil kar kış tatilleri hava çok sıcak tatil hava çok soğuk tatil salgın hastalık sadece öğretmenlere tatil diğer kurumlar çalışsın, yaz tatili 3 ay kış tatili 15 gün hele birde yarım günlük eğitim sistemi ise işi dahi unutur hangi çalışıtırki birde ek ders ücreti veriyorsunuz, neden polis jandarma bazen günlerce çocuklarını ailelerini göremiyor ama tek kuruş dahi mesai almıyorlar, yazık yav

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Ahmet:

çocuğun bayramda derse girsin mi? resmi tatillerde de okula gitsin mi? nedir derdiniz?

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Murat Celik:

öğretmenlere güvenmeyeceksek kime güveneceğiz

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Delil Deniz:

Temiz para

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Cengiz Aktaş:

Öğrenci profilini düzeltin sonra öğretmenlerin tatiline, ek dersine laf edin. Öğretmen değilim; ama zorlukları çok fazla. Her şeyi ideal haline getirin sonra yaz tatilinde öğretmenler diğer kamu kurumlarında çalışsın. Değilse de okullar 1 yıl açık olacak şekilde program oluşturulsun. Ama her türlü insani koşullar oluşturulmak şartıyla...

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Zeki Anti:

Devlet devlet değil ki yol geçen hanı mübarek...

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MEHMET EMİN BİRGÜL:

buda ayrı bi açık zaten emekli olayımış direk mesleği silinmesi lazım maaş emeklilik hiçbir hak talep edemez etmemeli devleti dolandırmaya çalışıyor üstüne devletin bünyesinde emekli olmaya çalışıyormuş

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