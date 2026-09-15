Bitlis’teki çocuklar Gazze’deki akranları için uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşananlara yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Bitlis'te anlamlı bir program düzenlendi.

Mevlana Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, öğretmenleri ve aileleriyle bir araya gelerek Gazze'deki akranları için uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Etkinliğe Filistin renklerini taşıyan balon ve uçurtmalarla katılan çocuklar, barış, kardeşlik ve umut mesajları verdi. Çocukların gökyüzüne bıraktığı rengarenk uçurtmalar ve Filistin renklerindeki balonlar, parkta renkli görüntüler oluşturdu.

Programda çocukların taşıdığı mesajlarla dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmalardan etkilenen çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Etkinlikte konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, eğitimin yalnızca akademik bilgilerden ibaret olmadığını ifade etti. Vali Karakaya, çocukların insani değerler, merhamet, dayanışma ve dünyadaki gelişmelere karşı duyarlılık kazanmasının da eğitimin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Karakaya, "Öncelikle 2026-2027 yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Biz çocuklarımızın sadece okulda edindiği ve öğrendiği bilgilerle kalmasına razı olamayız. Çocuklarımızın dünyada olup bitenlere karşı duyarlı olmalarını, iyi bir insan olmalarını da teşvik etmek durumundayız" dedi.

Gazze'de yaşananlara karşı çocuklarda farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çeken Karakaya, "Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından dünyada maalesef birkaç yıldır özellikle artarak devam eden Gazze'deki zulme karşı bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu etkinliği ilimizde gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız şunu iyi biliyorlar. Özgür bir ülkede, güçlü bir ülkede yaşamanın güzelliklerini çocuklarımız elbette yaşıyorlar. Ama bunu göremeyen, bunu yaşayamayan, maalesef Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda da çok sayıda çocuk var. Şehit olan çok sayıda çocuğumuz var, hayatını kaybeden çocuklar var" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki bütün çocukların güven ve huzur içerisinde yaşamasını istediklerini dile getiren Karakaya, Gazze ve diğer coğrafyalarda barış ve huzurun hakim olması temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz çocuklar ölmesin, yaşasınlar ve her daim güzel günler görsünler istiyoruz. Dünyanın bütün çocukları için istiyoruz bunu. Bu sebeple Türkiye'nin doğusunda bir ilimiz olan Bitlis'ten de Gazze'deki çocuklarımız başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalardaki, bütün gönül coğrafyamızdaki çocuklarımıza buradan hem bir selam hem de dua göndermek için bu güzel etkinliği yapıyoruz. İnşallah Gazze'de de bütün diğer coğrafyalarda da barışın, sükünetin ve huzurun yaşanmasını, çocukların her zaman korunmasını ve onların geleceğe güvenle bakabileceği bir dünya istiyoruz. Bu sebeple de ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün sorumlulukları üzerine alarak bu konuda sağlam bir duruş sergilemektedir."

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ise yeni eğitim öğretim yılının ülkeye ve Bitlis'e hayırlı olması temennisinde bulundu. Özyolcu, "Öncelikle yeni eğitim öğretim yılımız tüm ülkemize, Bitlis'imize hayırlı uğurlu olsun. Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında da Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in tensipleri ve imzasıyla tüm illerimize ve ilçelerimize talimat gönderildi" dedi.

"Çocuklarımız buradan Gazze'ye, Filistin'e ve oradaki çocuklarımıza bir köprü oluşturacaklar" diyen Özyolcu, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın temasıyla tüm illerimizde ve ilçelerimizde çocuklarımız, Filistinli ve Gazzeli çocuklarımızın daha özgür olmaları ve buradan Gazze'ye bir köprü oluşturmak için uçurtmalarını uçuracaklar inşallah. Biz de Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarımızda ve tüm ilçelerimizde bugün eş zamanlı olarak uçurtmalarımızı uçuracağız. Çocuklarımız buradan Gazze'ye, Filistin'e ve oradaki çocuklarımıza bir köprü oluşturacaklar. Bütün mazlum ülkelerdeki çocukların daha özgür yaşamaları için bugünkü etkinliğimiz ilimizin tamamında ve ilçelerimizde gerçekleştirilecektir."

Etkinliğe Filistinli çocuklar için gökyüzüne uçurtma bırakmak için katıldığını ifade eden çocuklardan Mehmet Ayaz Genç ise "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" mesajını vererek, uçurtmayı bir gün Gazzeli akranlarıyla birlikte uçurmayı istediğini söyledi.

Bitlis'te düzenlenen etkinlik, çocukların barış ve umut dilekleriyle uçurtmalarını gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı