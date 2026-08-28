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BİK ve ÇKA iş birliğiyle yerel basına yapay zeka destekli turizm haberciliği eğitimi

BİK ve ÇKA iş birliğiyle yerel basına yapay zeka destekli turizm haberciliği eğitimi
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Adana ve Mersin’de görev yapan gazetecilere yönelik "Yerel Basında Yapay Zeka Destekli Dijital Turizm Haberciliği ve Bölgesel Tanıtım Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi ile ilgili protokol, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ve Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr.

Adana ve Mersin'de görev yapan gazetecilere yönelik "Yerel Basında Yapay Zeka Destekli Dijital Turizm Haberciliği ve Bölgesel Tanıtım Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi ile ilgili protokol, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ve Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı tarafından imzalandı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Bölge Müdürlüğü ile Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) iş birliğiyle Adana ve Mersin'de görev yapan gazetecilere yönelik "Yerel Basında Yapay Zeka Destekli Dijital Turizm Haberciliği ve Bölgesel Tanıtım Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi hayata geçirilecek. Proje ile ilgili protokol, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ve Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı tarafından ÇKA'da gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2026 Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek proje ile yerel basın kuruluşlarının dijital turizm haberciliği alanındaki kapasitesinin artırılması ve Adana ile Mersin'in turizm potansiyelinin nitelikli içeriklerle daha etkin biçimde tanıtılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Aralık ayında 30 gazetecinin katılacağı ve 3 gün süresince toplam 15 saat sürecek eğitim programı düzenlenecek. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitimlerde teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı atölye çalışmalarına da yer verilecek.

Eğitim programında yapay zeka tabanlı içerik üretim araçlarının kullanımı, yapay zeka okuryazarlığı, prompt yazımı, GEO farkındalığı, dijital turizm haberciliğinin temel ilkeleri, turizm haber formatları, bölgesel tanıtım odaklı haber yazarlığı ve veri destekli habercilik gibi başlıklar ele alınacak. Katılımcılar ayrıca görsel içerik üretimi ve sosyal medya içeriklerinin hazırlanmasına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.

İmza töreninde konuşan Genel Sekreter Ahmet Rifat Duran, projenin bölge basını için hayırlı olması temennisinde bulundu. Bölgenin kalkınması için çaba gösterdiklerini ve yerel basına önem verdiklerini belirten Duran, turizm alanında gerçekleştirilecek her çalışmanın Çukurova Bölgesi açısından değer taşıdığını ifade ederek, tüm resmi kurumlarla iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Duran, yapay zeka destekli uygulamaların yerel basının dijital kapasitesini geliştireceğini ve gazetecilerin yeni teknolojileri mesleki çalışmalarında daha etkin kullanmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

BİK Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı da, Adana ve Mersin'i kapsayan Çukurova bölgesinin turizm alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde tüm paydaşlara sorumluluk düştüğünü ifade eden Oranlı, BİK olarak yerel basının gelişimini desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Adana ve Mersin basınının köklü geçmişi ve dinamik yapısıyla bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılmasına katkı sunabileceğini belirten Oranlı, yapay zeka araçlarının da bu tanıtım çalışmalarında etkili biçimde kullanılabileceğini dile getirerek, projenin bölgenin tanıtımına olumlu katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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