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Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp! Morglarda yer kalmadı

Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp! Morglarda yer kalmadı Haber Videosunu İzle
Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp! Morglarda yer kalmadı
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Nepal’in Çin sınırına yakın bölgelerini vuran sel felaketinde can kaybı 538’e yükselirken, 1300’den fazla kişiden hâlâ haber alınamıyor. Cansız bedenlerin çıkarılmaya devam etmesi nedeniyle morglarda yer kalmadığı ve geçici tesisler kurulmaya başlandığı bildirildi.

  • Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini vuran sel felaketinde can kaybı 538'e, kayıp sayısı ise 1300'ün üzerine çıktı.
  • Arama kurtarma çalışmaları Rasuwa'nın yanı sıra Nuwakot, Dhading, Gorkha, Tanahun, Chitwan ve Nawalparasi bölgelerinde de yürütülüyor.
  • Felaketin nedeni deprem değil, buzul çökmesinin tetiklediği çığ olarak açıklandı; Tibet Özerk Bölgesi'nde sel kaynaklı ölü sayısı 5'e yükseldi.

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini vuran sel felaketinde can kaybı 538'e ulaşırken, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 1300'den fazla kişi aranıyor. 

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI 7 BÖLGEYE YAYILDI

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan son açıklamalara göre, felaketin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Kathmandu Post'un haberine göre, sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e çıktı. Suların cansız bedenleri kilometrelerce sürüklemesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sadece felaketin merkez üssü Rasuwa ile sınırlı kalmayıp; Nuwakot, Dhading, Gorkha, Tanahun, Chitwan ve Nawalparasi bölgelerinde de yoğunlaştırıldı. Düzinelerce köprünün yıkıldığı ve yolların ağır hasar aldığı afet bölgesine helikopterlerle aralıksız sevkıyat yapılıyor.

KAYIP SAYISI 1300'Ü AŞTI, MORGLAR DOLDU

Associated Press (AP) ajansına konuşan yetkililer, sel sularına kapılan 1300'den fazla kişiden halen haber alınamadığını ve kayıplar arasında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğunu aktardı. Cansız bedenlerin sürekli olarak sudan çıkarılması nedeniyle felaket bölgelerindeki morglarda kapasitelerin tamamen dolduğu, bu nedenle acil olarak geçici tesislerin inşa edilmeye başlandığı bildirildi. Öte yandan, felaketin yıkıcı etkisi Çin sınırını da aştı; Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşanan sel kaynaklı ölü sayısı 5'e yükseldi.

"SİSMİK HAREKETİN NEDENİ DEPREM DEĞİL, ÇIĞ"

Afetin ilk anlarında bölgede 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyuran ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek sismik hareketliliğin kaynağının büyük bir buzul çökmesi olduğunu kaydetti. Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi (ICIMOD) uzmanları da bu veriyi doğrulayarak, dağlık alandan kopan devasa buzul parçalarının tetiklediği çığın felakete zemin hazırladığını ve yıkıcı su baskınlarına yol açtığını vurguladı.

Kaynak: AA
Haberler.com
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