Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Gazeteci Cem Küçük'ün "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandığı soruşturmada hakkında arama kararı bulunan İsmail Çanak adliyeye teslim oldu. Çanak'ın "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" dediği öğrenilirken, dosyada Küçük'ün hesaplarındaki 5 milyon liralık şüpheli transferler MASAK raporuna yansıdı.

FİRARİ ŞÜPHELİDEN İTİRAF SİNYALİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aranan İsmail Çanak, adliyeye gelerek teslim olmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" diyen Çanak'ın adı, aynı dosyada tutuklu bulunan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesinde gündeme gelmişti. Sarıkaya, Çanak ile aralarında 300'ün üzerinde para alışverişi olduğunu iddia etmiş; bu transferleri "ailevi ilişkiler", "karşılıklı borçlar" ve "etkinlik konuşmacı ücretleri" olarak savunmuştu. Çanak ayrıca, kendisini fotomontajla Forbes dergisinin kapağına yerleştirmesiyle bilinen ve bu dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Serdar Özyurt'un "özel kalemi" olarak tanınıyor.

CEM KÜÇÜK HAKKINDAKİ İDDİALAR

31 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan Cem Küçük, maddi menfaat karşılığında iş insanları lehine sosyal medya paylaşımları yapmakla suçlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik adli süreçte medyaya yansıyan bazı beyanların da dosyaya girdiği soruşturmada Küçük, savcılığın para transferleriyle ilgili sorularına "borç" ve "çeviri gibi profesyonel ücretler" yanıtını verdi. Son yayınını 29 Haziran 2026 tarihinde TGRT'de yapan Küçük, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamayla 10 yıldır görev aldığı TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrıldığını duyurmuştu.

MASAK RAPORU: 5 MİLYON LİRALIK "İZAHA MUHTAÇ" TRANSFER

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporu, Küçük'ün mali hareketlerindeki anormallikleri ortaya koydu. Rapora göre Küçük'ün 2019-2026 yılları arasındaki hesaplarına 35 milyon 132 bin lira giriş, 7 milyon 52 bin lira çıkış yapıldı. Gelen paranın 14 milyon 474 bin lirasının mevduat getirisi ve kredi, 8 milyon 844 bin lirasının ise maaş ve telif geliri olduğu belirlendi.

Ancak 23 farklı kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin 300 liralık para transferi Mali Şube (KOM) analizinde şüpheli bulundu. İnceleme raporunda, bu transferlerin işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, gazetecilik yapan ücretli bir çalışanın mali profiliyle bağdaşmadığı vurgulandı. "Borç" ve "borç iadesi" açıklamasıyla yapılan işlemlerin sıklığının sıradan bir kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak seviyede olduğu ve "izaha muhtaç" olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com