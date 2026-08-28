Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor'un lig aşamasındaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netleşti. Bordo-mavililer lig aşamasında 6 farklı rakiple 6 karşılaşmaya çıkacak.

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri şöyle:

Freiburg (İç saha)

(İç saha) Kızılyıldız (Deplasman)

KuPS (Deplasman)

Hearts (İç saha)

(İç saha) Jablonec (İç saha)

CSKA Sofya (Deplasman)

3 MAÇ İÇERİDE, 3 MAÇ DEPLASMANDA

Trabzonspor; Freiburg, Hearts ve Jablonec'i sahasında ağırlayacak. Bordo-mavililer Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya karşılaşmalarını ise deplasmanda oynayacak. Trabzonspor'un maçlarının tarihleri UEFA tarafından açıklanacak fikstürün ardından kesinleşecek.