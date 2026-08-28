Haberler

Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri

Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 3 karşılaşmayı sahasında, 3 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor'un lig aşamasındaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netleşti. Bordo-mavililer lig aşamasında 6 farklı rakiple 6 karşılaşmaya çıkacak.

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri şöyle:

  • Freiburg (İç saha)
  • Kızılyıldız (Deplasman)
  • KuPS (Deplasman)
  • Hearts (İç saha)
  • Jablonec (İç saha)
  • CSKA Sofya (Deplasman)

3 MAÇ İÇERİDE, 3 MAÇ DEPLASMANDA

Trabzonspor; Freiburg, Hearts ve Jablonec'i sahasında ağırlayacak. Bordo-mavililer Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya karşılaşmalarını ise deplasmanda oynayacak. Trabzonspor'un maçlarının tarihleri UEFA tarafından açıklanacak fikstürün ardından kesinleşecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

Kuralar çekildi! İşte iki takımımızın Avrupa'daki rakipleri

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi

Salah Trabzon'u karıştırdı
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

En zor gün! Hepsi Türkiye'ye veda etti
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu
Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler

Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben'i zora sokacak sözler
Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek teklif

Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı

“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı