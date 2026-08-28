Haberler

Sedat Peker'den "Geri döneceğim" paylaşımı

Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarıyla adından söz ettiren Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüzüme kapanan tüm kapılara, binayı satın almak için geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı yardımlarla gündeme gelen Sedat Peker, aktif kullandığı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaja imza attı.

"BİNAYI SATIN ALMAK İÇİN GERİ DÖNECEĞİM"

Yakın zamanda Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Peker, yaptığı paylaşımda "Yüzüme kapanan tüm kapılara, binayı satın almak için geri döneceğim" ifadelerine yer verdi. 

İşte Peker'in hesabından yapılan o paylaşım; 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA. Baki Kılıç:

Ağır söz olmuş, muhatapları cevap vermesi onur meselesidir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes şaşırdı

Bu ne hal Salah? Taraftar şokta
Ortalığı karıştıran Torreira paylaşımı! İşin aslı çok başka çıktı

Ortalığı karıştıran kare!

Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı, tüm sürüyü kaybetti
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Meyveyi yiyince huyları değişiyor! İngiltere'den 'sarhoş eşek arısı' uyarısı

Ülke alarma geçti! Sarhoş olup saldırgan hale geliyorlar
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
58 yıllık meyve suyu devi için kritik eşik! Son çağrı yapıldı

58 yıllık meyve suyu devi için kritik eşik! Son çağrı yapıldı