Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Yaz tatillerini Türkiye'de tamamlayan yüz binlerce gurbetçi, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere Trakya'daki kara hudut kapılarına akın ediyor. Gurbetçi sezonunun tamamlanmasına haftalar kala, çıkış yönünde araç yoğunluğu katlanarak artıyor. Türkiye'nin en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'nin ardından, gurbetçi trafiğinin en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan İpsala Sınır Kapısı da en hareketli günlerinden birini geçiriyor.

"SEVİNÇLE GELİP HÜZÜNLE DÖNÜYORUZ"

Tatilini memleketi Sinop'ta geçirdikten sonra Almanya'ya dönmek üzere İpsala Sınır Kapısı'nda çıkış sırası bekleyen 59 yaşındaki Hayati Demircan, 55 yıldır Almanya'da yaşadığını ve her yıl aksatmadan Türkiye'ye geldiğini belirtti. İzin süresince akrabalarıyla hasret giderdiğini söyleyen Demircan, ana vatandan ayrılmanın zorluğunu "Türkiye'ye büyük bir sevinçle geldik ancak dönüş yolunda hüzün yaşıyoruz" sözleriyle ifade etti.

"SEVDİKLERİMİZDEN AYRILMAK ZOR GELİYOR"

Yıllık iznini Karaman'daki memleketinde tamamlayarak Fransa'ya doğru yola çıkan Yusuf Bağcı da dönüş yolundaki burukluğu dile getiren bir diğer isim oldu. İzin boyunca ailesi ve dostlarıyla vakit geçirdiğini belirten Bağcı, "Şimdi yeniden dönüş yolundayız. Aileden, eşten, dosttan ve akrabalardan ayrılmak insana büyük bir hüzün veriyor" diyerek Avrupa yolundaki gurbetçilerin ortak hislerine tercüman oldu.

Kaynak: AA