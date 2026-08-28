Haberler

CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı

CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, Moskova ziyaretinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'a, Rusya'nın Ukrayna ile anlaşma yapması çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.

The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan mevcut ve eski yetkililere dayandırdığı haberinde, CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin iddialara yer verildi.

"UKRAYNA İLE ANLAŞMAYA TEŞVİK İÇİN MOSKOVA'YA GİTTİ"

Haberde, Ratcliffe'in, "Rusları, askeri ve ekonomik durumları daha da kötüleşmeden önce (Ukrayna ile) bir anlaşmaya varmaya teşvik etmek için" Moskova'ya gittiği iddia edildi.

Ratcliffe'in söz konusu mesajı FSB Müdürü Bortnikov'a ilettiği aktarılan haberde, CIA Direktörü'nün Rusya'nın savaşa devam etmeyi seçmesi halinde Rus tarafına bu durumun olası sonuçlarına ilişkin "bir tehditte bulunmadığı" savunuldu.

MÜZAKERELERİ CANLANDIRMA GİRİŞİMİ

Haberde, Ratcliffe'in mesajının, ABD'nin Rusya veya Ukrayna'ya yönelik politikasında herhangi bir değişikliğe işaret edip etmediğinin net olmadığı değerlendirmesine yer verilerek, bu ziyaretin, Rusya ile Ukrayna arasında "tıkanmış müzakereleri" canlandırma girişimi olduğu yorumu yapıldı.

"CİDDİ MÜZAKERELERİN ZAMANI GELDİ"

Haberde ayrıca, Ratcliffe'in, Rusya'nın "(Ukrayna ile savaşında) askeri ve ekonomik açıdan kötü durumda olduğunu" öne sürdüğü ve bu nedenle Bortnikov'a Moskova'nın savaşı sona erdirmek için ciddi müzakerelere girmesinin zamanının geldiğine inandığını söylediği kaydedildi.

Kaynak: AA
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı

Doktor eşinin ölümü sonrası Erhan Çelik'ten çok konuşulacak iddia
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes şaşırdı

Bu ne hal Salah? Taraftar şokta
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı

Verdikleri ilan Türkiye gündemine oturdu! Başvuru yağıyor
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı, tüm sürüyü kaybetti
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı