BEUN Mühendislik Fakültesi Kalite Yolculuğunda bir başarıya daha imza attı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), yükseköğretimde kalite güvencesi ve sürdürülebilir eğitim anlayışı doğrultusunda elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından BEUN Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 5 yıl, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ise 2 yıl süreyle akredite edilirken, her iki program uluslararası mühendislik eğitimi kalite standartlarını belgeleyen EUR-ACE Etiketi almaya da hak kazandı.

MÜDEK tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme sürecinin başarıyla tamamlanması sonucunda alınan akreditasyon kararları; eğitim programlarının amaç ve çıktılarından akademik kadro yeterliliğine, laboratuvar altyapısından araştırma ve uygulama olanaklarına, öğrenci merkezli eğitim anlayışından sürekli iyileştirme mekanizmalarına kadar birçok ölçütte ulusal kalite standartlarını başarıyla karşıladığını bir kez daha ortaya koydu.

MÜDEK akreditasyonu, eğitim programlarının ulusal ve uluslararası kalite ölçütlerine uygun olarak yürütüldüğünü, mezunlarının mesleki yeterliliklerinin güvence altına alındığını ve kalite odaklı gelişim anlayışının sürdürülebilir şekilde benimsendiğini tescillerken; her iki programın almaya hak kazandığı EUR-ACE etiketi ise mühendislik eğitiminin uluslararası düzeyde kabul gören standartlara ulaştığını belgeleyerek mezunların diplomalarının başta Avrupa olmak üzere uluslararası platformlarda tanınırlığını güçlendirecek önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün 2031 yılına, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün ise 2028 yılına kadar akredite edilmesi, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı yüksek programlarda eğitim almalarını sağlarken; mezunların akademik ve mesleki kariyerlerinde önemli avantajlar elde etmelerine de katkı sunacak.

Rektör Özölçer: "Mühendislik Eğitiminde Uluslararası Kalite Standartlarını Yükseltmeye Devam Ediyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"Ülkemizin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak akademik eğitim faaliyetlerimizi kalite güvencesi sistemi doğrultusunda sürekli geliştirmeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programının 2031 yılına, Bilgisayar Mühendisliği Programının ise 2028 yılına kadar MÜDEK tarafından akredite edilmesi; eğitim kalitemizin, güçlü akademik altyapımızın ve sürekli iyileştirmeyi esas alan yönetim anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Bununla birlikte her iki bölümümüzün uluslararası mühendislik eğitimi kalite güvencesini simgeleyen EUR-ACE etiketi almaya hak kazanması, elde edilen başarının uluslararası ölçekte de tescillendiğini göstermektedir. Bu önemli kazanım, mühendislik programlarımızın Avrupa başta olmak üzere uluslararası düzeyde kabul gören kalite standartlarını karşıladığını ortaya koyarken, mezunlarımızın diplomalarının uluslararası platformlardaki tanınırlığını ve saygınlığını da önemli ölçüde güçlendirecektir. Günümüzde mühendislik eğitimi; araştıran, üreten, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi bakış açısına sahip ve insanlığın ortak geleceğine değer katan mühendisler yetiştirmeyi zorunlu kılmaktadır. BEUN olarak öğrencilerimize sunduğumuz çağdaş eğitim ortamı, güçlü laboratuvar altyapısı, nitelikli akademik kadromuz ve sektörle geliştirdiğimiz güçlü iş birlikleri sayesinde bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. MÜDEK akreditasyonu yalnızca eğitim programlarımızın belirli standartları karşıladığını gösteren bir belge değil; aynı zamanda öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğinin, şeffaflığının ve sürdürülebilir gelişim anlayışının ulusal ve uluslararası düzeyde tescilidir. Bu başarılar, mezunlarımızın kariyer yolculuklarına önemli katkılar sunarken, Üniversitemizin küresel ölçekte rekabet edebilen nitelikli mühendisler yetiştirme vizyonunu da daha güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu vesileyle yükseköğretimde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve değerli YÖK ailesine; kalite güvencesi sistemine sundukları kıymetli katkılar dolayısıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'a ve YÖKAK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu önemli başarıda emeği bulunan başta Mühendislik Fakültemizin değerli yönetimi olmak üzere Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programlarımızın kıymetli akademik ve idari personeline, öğrencilerimize ve değerlendirme sürecini büyük bir titizlikle yürüten MÜDEK yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı