Soğuk hava dalgası yurdun genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Bartın ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Peki, Bartın Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 1 Ekim okul yok mu, resmi tatil mi?

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Meteorolojinin sarı kodla yağış uyarısında bulunduğu 21 il arasında yer alan Bartın'da okulların 1 gün tatil olduğu duyuruldu. Kentte uyarı üstüne uyarı yapılarak, sel, su baskını ve taşkınlar konusunda vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Bartın Valiliği tarafından okulların tatil edildiğini belirtilen açıklamada "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 01.10.2024 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 01.10.2024 tarihinde 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Bartın Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi sosyal medya hesaplarında resmi tatildair açıklama yer almıyor.