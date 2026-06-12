Bakan Tekin'den kritik açıklama: LGS'de bu yıl ilk kez yaşanacak! Yapay zeka destekli tercih sistemi geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yozgat'ta yaptığı açıklamada, 1 milyonu aşkın öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılacağını belirterek, bu yıl ilk kez uygulanacak yenilikler hakkında bilgi verdi.

Bir dizi programa katılmak üzere Yozgat'a giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yozgat Valiliği ziyaretinin ardından 14 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sınava 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağını belirten Tekin, sonuçların 10 Temmuz'da açıklanacağını söyledi.

"1 MİLYON 22 BİN 658 ÖĞRENCİ SINAVA GİRECEK"

LGS öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Bildiğiniz üzere sınav yarın sabah itibarıyla başlayacak. Sabah saat 09.00 itibarıyla çocuklarımız okullarında olacak. Bu yıl toplam 1 milyon 274 bin 629 öğrencimizden 1 milyon 22 bin 658 öğrenci yarınki sınava girmek üzere başvurusunu yaptı. Yani öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 80'i yarın sınava girecek. Sınav, yurt içinde 81 ilimizde ve 920 ilçemizde, yurt dışında ise 8 ülkede bulunan 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Toplamda 4 bin 255 okulda ve 64 bin 737 sınav salonunda sınav yapılacak. Bu gerçekten çok büyük bir organizasyon. Şimdiden görevli arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. LGS kapsamındaki merkezi sınav, öğrencilerimizin akademik birikimlerini ortaya koydukları önemli bir süreçtir" dedi.

"924 BİN 191 ÖĞRENCİ BESLENME PAKETİNDEN FAYDALANACAK"

Bu yıl yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Tekin, "Bu yıl ilk kez öğrencilerimizin sınav kaygısını azaltmak, motivasyonlarını desteklemek ve iki oturum arasındaki dinlenme sürecinde geçen yıl yaşanan kaygıları ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir uygulama başlatıyoruz. Öğrencilerimize beslenme paketi dağıtacağız. Sınav başvurusu sırasında paket içeriğiyle ilgili velilerimizi ve öğrencilerimizi bilgilendirdik. Sağlık sorunları veya farklı nedenlerle bu paketten yararlanmak istemeyen öğrencilerimize tercih hakkı sunduk. Bu kapsamda 1 milyon 22 bin öğrencimizden 924 bin 191'i bu hizmetten yararlanmak istediğini bildirdi. Paketin içerisinde kuru meyveli yulaf, ceviz, kuru üzüm ve su bulunacak. Beslenme paketi talep etmeyen öğrencilere de içme suyu verilecek. Öğrencilerimizin sağlık durumları ve alerji riskleri dikkate alınarak kapsamlı bir planlama yapıldı. Böylece hem beslenme ihtiyaçlarının karşılanması hem de sağlık ve güvenlik açısından gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

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