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Ataşehir Belediyesi'nden okullara su arıtma cihazları

Ataşehir Belediyesi'nden okullara su arıtma cihazları
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Ataşehir Belediyesi, ilçedeki devlet okullarında öğrencilerin sağlıklı içme suyuna ulaşabilmeleri amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Eğitim kurumlarında öğrencilere sağlıklı ve temiz içme suyunu sağlamak için harekete geçen Ataşehir Belediyesi, ilçedeki iki okula su arıtma cihazları yerleştirerek, Beyoğlu Belediyesi'nden sonra bu alanda dikkat çeken bir projeyi de başlatmış oldu.

Ataşehir Belediyesi, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilerin her alanda eğitimine katkı sunmak adına gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. İlçede bulunan iki devlet okuluna su arıtma cihazları yerleştirerek, öğrencilerin sağlıklı ve temiz suyu ulaşabilmelerine katkı sağladı.

Yerleştirilen bu cihazlar sayesinde, okullarda kullanılan sular arıtılarak öğrencilere güvenli, sağlıklı su temini sağlanacak. Ataşehir Belediyesi tarafından ilçedeki diğer okullara da talep etmeleri halinde su arıtma cihazlarının kurulumu yapılacak.

Ataşehir Belediyesi'nden Okullara su arıtma cihazları

"Çocuklarımızın Sağlığına Önem Veriyoruz"

Okullara su arıtma cihazları yerleştirilmesiyle ilgili açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ataşehir Belediyesi olarak, öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için önemli projelere imza atıyoruz. İlçemizde talep eden okullarımıza su arıtma cihazları yerleştirerek, öğrencilerimizin temiz ve güvenli suya erişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Verilen bu destekle ilk etapta iki okulumuza bu arıtma cihazlarını yerleştirdik ve ihtiyaç duyan diğer okullara da talep doğrultusunda yerleştirilmesini sağlayacağız" dedi.

Projenin ilk örneğini hayata geçiren Beyoğlu Belediyesi'nden esinlendiklerini belirten Başkan Onursal Adıgüzel, "Okullarda öğrencilerimizin sağlıklı içme suyuna ulaşabilmesi için böyle bir projeyi başlattık. Beyoğlu Belediyesi'nin başarılı uygulamasından esinlendik ve ilçemizde de bu projeyi genişletmeyi hedefliyoruz. Böyle güzel örnekleri Ataşehirimizde de hayata geçirmek bizim için büyük mutluluk. Beyoğlu Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı İnan Güney'e ilham veren örnek çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nden Okullara su arıtma cihazları

65 Bin Öğrenciye Beslenme Paketi

Ataşehir Belediyesi eğitim alanında hayata geçirdiği kurslar, eğitimler, ders destek programları, gündüz bakımevleri, beslenme ile kırtasiye desteği ve okullara su arıtma cihazı sağlama gibi birçok projeyi sürdürerek, öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen Beslenme Paketi Desteği çerçevesinde de 1500 öğrenciye haftanın 5 günü olmak üzere 65 bin adet beslenme paketi ulaştırıldı.

Ataşehir Belediyesi'nden Okullara su arıtma cihazları

Haberler.com / Ayça Elal - Eğitim
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