Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Kırtasiye parası yattı mı? Kırtasiye ödeneği ne kadar?

Eğitimde yeni dönemin başlamasının ardından eğitim ödeneğinin ne zaman ve ne kadar yatacağı araştırılmakta. Tüm öğretmenlere yatırılan bu ödenek ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Kırtasiye parası yattı mı? Kırtasiye ödeneği ne kadar? 2021-2022 kırtasiye ödeneği ne kadar? Öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar?

2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılının başlanmasının ardından devletin tüm öğretmenlere ödediği kırtasiye ödeneği ya da diğer adıyla eğitim ödeneği internette araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili olarak internette en çok "Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Kırtasiye parası yattı mı? Kırtasiye ödeneği ne kadar? 2021-2022 kırtasiye ödeneği ne kadar? Öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar?" soruları merak edildi. Eğitim ödeneği ile ilgili detaylar haberimizde.

EĞİTİM ÖDENEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Mahmut Özer, ödeneğin 2 Eylül'den itibaren yatırılmaya başlanacağını duyurdu. İl il yatırılan ödenek konusunda, henüz hesabına ödenek yatırılmamış olan öğretmenlerin önümüzdeki günlerde yardımı alacağı duyuruldu.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre bu yıl kırtasiye ödeneği 1250 TL olarak yatırılacak. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılında 1.325 TL'ye; 2023 yılında 1.400 TL'ye çıkarılacak.

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.



EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olarak çalışan öğretmenlere (Cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saylanlar dışında bulunan memur, hizmetli gibi devlet çalışanları faydalanamamaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.