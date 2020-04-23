EDİRNE Trakya'da 23 Nisan sosyal mesafeli kutlandı Trakya'da 23 Nisan sosyal mesafeli kutlandıEDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak kutlandı.

Trakya'da 23 Nisan sosyal mesafeli kutlandı

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak kutlandı.

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Kutlamaya l Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Zakir Tercan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı. Tören sırasında tüm okulların hoparlörlerinden 100'üncü Yıl Marşı yayınlandı.

ÖĞRENCİLER EVLERİNDEN FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞACAKLAR

Edirne'de 23 Nisan programı kapsamında ayrıca öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirlerini, şarkılarını ve evlerinde yapacakları diğer tüm bayram etkinliklerini yansıtacak fotoğraf ve videolar hazırlayacaklar. Öğrenciler bu fotoğraf ve videoları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen #yüzyıllaryaşa23nisan etiketi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen #23NisandaEdirne etiketini birlikte kullanarak sosyal medyada gün boyu paylaşacaklar.

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene çocuklar ve vatandaşlar katılmazken, tören alanı boş kaldı. Şehirde kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra evlerin pencere ile balkonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Keşan İlçe Mili Eğitim Müdürü İlhan Saz, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. İlhan Saz ve öğretmenler tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından sona erdi. Tekirdağ'daki kutlama Atatürk Anıtı önünde, sosyal mesafeye göre yapılan kutlamaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki törene Kaymakam Cafer Sarılı,5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Milli Eğitimi Müdürü Hüseyin Erdoğan ile öğretmenler katıldı. Törende sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarısı yapılmasına rağmen zaman zaman uyulmadığı gözlendi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılını daha coşkulu kutlamam isterdik ama maalesef tüm dünyayı saran koronavirüs tedbirlerimizi alarak çelenk koymayı gerçekleştirdik" dedi.

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kalkan, TBMM'nin açılışı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm yurtta kutlandığını söyledi. Törene, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: DHA