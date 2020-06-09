Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
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Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kadınların gizlice fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:58

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yolda yürüyen kadınların gizlice çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan'da, iddiaya göre F.M., çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarının izinsiz olarak sosyal medya hesabında paylaşıldığını görenler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, fotoğrafları çekerek paylaşanın F.M. olduğunu belirledi. F.M., yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, F.M.'nin cep telefonu ve bilgisayarına el koyarak, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderdi. F.M.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

"CEZALANDIRILMASI İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ"

Dosyaya müdahil olan avukat Özge Kuru Tutal, F.M.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasının ceza almayacağı anlamı taşımadığını belirterek, "Emniyet güçleri titiz bir çalışmayla şüpheliyi tespit etmişler. Ben dosyaya müdahil oldum. Menfaati ihlal edilen ve Keşan'da yaşayan biri olarak dosyayla ilgili yine şikayetçi oldum. Tekrar yakalama kararı istedik. Ayrıca sosyal medya hesabının içeriği silinmiş olsa da erişeme engellenmesini istedik. Sürecin takipçisi olacağız. Emniyet ve adliye de bu konuda bize destek verdi. Şu anda işlemler devam ediyor. Yakın zamanda da sonuçlanır. Cezalandırılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. Bu arada şüpheli hakkında 6 kadının emniyete giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld

KADINLAR TEDİRGİN

Keşan'da yaşayan Hanife Günal, yaşanan olayın şaşırtıcı ve ürkütücü olduğunu belirterek, "Yaşanılan olay çok kötü. Haberimiz olmadan fotoğrafımızın çekilmesi ve paylaşılması çok yanlış. Sokağa çıktığımızda çok tedirgin oluyoruz" dedi.

Hande Asilkan da, paylaşımların çirkin olduğunu ve olayı kınadığını ifade ederek, "Çok çirkin bir olay. Biz alışık değiliz böyle olaylara. Bu tür şeyler Keşan'da yaşanmaz. Duyunca tedirgin oldum. Çarşıda biz de dolaşıyoruz. Sizi arkanızdan birinin takip ediyor olma hissi kötü bir şey. Çalışıyorum, dışarıdayım. Dikkat etmeye çalışıyoruz ama insanın niyetini nasıl bilebiliriz" diye konuştu.

"KADINLAR KORKMAMALI, KENDİNİ KORUMALI"

Fatoş Denizyaran ise "İnşallah bana denk gelir, benim fotoğrafımı çeker. Ben de gerekeni yaparım. Başkasını da çektiğini görürsem gerekeni yaparım. Ben karate eğitimi aldım. Bana denk gelirse onu çok kötü yaparım. Kadınlarda korkmamalı. Kendilerini korumalılar. Kendi kendimizi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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