EDİRNE Gurbetçilerin dönüş yolunda Kapıkule'de PCR testi yoğunluğu
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EDİRNE Gurbetçilerin dönüş yolunda Kapıkule'de PCR testi yoğunluğu

Gurbetçilerin dönüş yolunda Kapıkule'de PCR testi yoğunluğuYAZ tatillerini anavatanda geçiren gurbetçiler yaşadıkları ülkelere dönmeye başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan PCR testi için yoğunluk oluşmaya başladı.

07.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:49

Gurbetçilerin dönüş yolunda Kapıkule'de PCR testi yoğunluğu

YAZ tatillerini anavatanda geçiren gurbetçiler yaşadıkları ülkelere dönmeye başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan PCR testi için yoğunluk oluşmaya başladı. Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Türkiye'deki tüm devlet hastanelerinde PCR testinin yapıldığını hatırlatarak, "Edirne, gurbetçi vatandaşlarımızın son çıkış noktası ve test alınana kadar ister istemez birikme olacak. Bir yoğunluk, sıra oluşacak ve testi verdikten sonra en az 12- 24 saat kadar da burada beklemek zorunda kalacaklar. Oysaki memleketlerinde, sabah yola çıkmadan bu test verilirse hiç beklemeden transit olarak geçebilecekler" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelen ve izinlerini tamamlayan gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmadan önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Covid-19 PCR testi yaptırmak isteyen gurbetçiler, Edirne Devlet Hastanesi ve Kapıkule'de oluşturulan noktalarda yoğunluk oluşturmaya başladı.

'KAPIKULE'YE GELMEDEN TESTİNİZİ YAPTIRIN'

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne'de PCR testi yaptırmak isteyen gurbetçilerin yoğunluk oluşturduğunu ve beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, yola çıkmadan önce bulundukları yerlerin devlet hastanelerinde testlerini yaptırabileceklerini söyledi. Almanya ve Avusturya başta olmak üzere son 48 ya da 72 saat içerisinde yapılmış PCR testlerini istediğini belirten Yıldırım, "Ülkemizde tüm devlet hastanelerinde PCR testi alınabiliyor şu anda. Alınan bu örnekler referans laboratuvarlarda çalışılıyor, daha sonra bu sonuçlar E- nabız sistemine düşüyor. Kişiler TC kimlikleriyle ya da pasaportlarının son dört hanesiyle E- nabız sistemine girip bu sonuçlara rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Tüm Türkiye'de bu testler yapılabildiği için vatandaşlarımızın tatillerini geçirdikleri bölgelerde testlerini vermeleri durumunda, Kapıkule'ye ulaştıklarında sonuçları çıkmış olacak ve gittikleri yerde de hiç beklemeden transit olarak ulaşmış olacaklar. Ama sadece Kapıkule'ye bırakılırsa, burada yoğunluk olacak, test sonucu çıkma süreleri artacak ve bu durum vatandaşlarımızı mağdur edebilecek bir düzeye gelebilecek. O nedenle tüm vatandaşlarımızdan, gurbetçilerimizden ricamız; mümkünse yola çıkmadan evvel kendi memleketlerinde, tatillerini geçirdikleri yerde test için örnekleri vermeleri ve sonra yola çıkmaları. Bu onların işini oldukça kolaylaştıracak" dedi.

'TÜM DEVLET HASTANESİ'NDE TEST YAPILIYOR'

İl Sağlık Müdürü Yıldırım, test yaptırmadan Kapıkule'ye gelen gurbetçilerin zaman kaybı yaşayacaklarına dikkat çekerek, "Test alınana kadar ister istemez birikme olacak. Çünkü Edirne gurbetçi vatandaşlarımızın son çıkış noktası ve ister istemez birikme olacak. 4- 5 saat belki de örnek verebilmek için bekleyecekler. Bir yoğunluk, sıra oluşacak ve testi verdikten sonra 12- 24 saat kadar da burada beklemek zorunda kalacaklar. Oysaki memleketlerinde, sabah yola çıkmadan bu test verilirse hiç beklemeden transit olarak geçebilecekler çünkü E- nabız sistemine sonuçları düşecek bu süre içerisinde" diye konuştu.

Kapıkule'de 24 saat test alındığını söyleyen Yıldırım, "Burada en büyük sıkıntı bize süzülmeden, yani diğer illerde test yapılmadan gelinirse birikme çok artacak ve hem test sonuçlarının çıkması, hem de kişilerin yurt dışına çıkışı gecikecek. En büyük problem bu. Buraya ne kadar az yaptırmak için başvuru olursa, Kapıkule'den geçiş o kadar hızlı olacak ve kendi yaşadıkları ülkelere de o kadar hızlı varacaklar. Yoksa burada birikmeler, test sonuçlarında gecikmeler olacak. Bu konuda hassasiyet rica ediyoruz vatandaşlarımızdan" dedi.

'HABERİM YOKTU'

Kapıkule Sınır Kapısı dışında oluşturulan noktada İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gurbetçilerin testlerini yapıyor. Gurbetçilerden Melike Şirin, "Ben 48 saat sonra sonuç gelecek zannettim. Çorum'dan gelirken Ankara'ya da uğradığım için çıkmadan testimi yaptırmak istedim. Test işyeri için lazım, gidince oraya vereceğim" dedi.

Gaziantep'ten Avusturya'ya giden Adil Şentürk, "Memlekette test yaptırabildiğimizden haberimiz yoktu. Şimdi burada test yaptıracağız. Buradan sonucumuzu aldığımız zaman çıkış yapacağız" dedi.

EDİRNE Gurbetçilerin dönüş yolunda Kapıkule'de PCR testi yoğunluğu

Kaynak: DHA

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