Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

EDİRNE (İHA) - Uzunköprü ilçesi Malkoç yolunda meydana gelen kazada seyir halinde olan otomobil, önünde seyreden traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yolda kazayı gören 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerini aradıktan sonra, yaralıların durumuna bakmak için yola çıktı.

YARALILARA YARDIMA KOŞARKEN ARABA ÇARPTI

İddiaya göre, o sırada yoldan geçen başka bir araç, yaralıların durumuna bakmak için yolda ilerleyen 2 kişiye çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yardıma koşan 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, otomobil ile traktörün karıştığı kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yardıma giderken otomobilin çarpıp ölümüne sebep olduğu 2 kişinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

EKİPLER O ARACIN PEŞİNDE

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak, 2 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen aracın peşine düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden kareler;