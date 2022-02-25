Ece Erken Avm'de Görüntülendi! Bitkin Hali Dikkat Çekti - Haberler
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Ece Erken Avm'de Görüntülendi! Bitkin Hali Dikkat Çekti

Snob Magazin - Magazin
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Ece Erken Avm'de Görüntülendi! Bitkin Hali Dikkat Çekti

Geçen ay eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Erken, makyajsız ve bitkin haliyle dikkat çekti

Silahlı Saldırı sonucu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Alışveriş merkezinin Markalar Sokağı'nda bulunan Masa restoranda yakın bir dostuyla buluşan ve sohbet eden Erken, restoran çıkışı aracını beklerken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Makyajsız ve bitkin hali ile dikkat çeken Erken, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Katıldıkları magazin programlarında kendisi ile ilgili açıklamalar yapan Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'a konuşma yasağı koyduran ünlü sunucu, muhabirlerin bu konu hakkında ki sorularını da yanıtlamadı. Aracının gelmesiyle birlikte hızlı adımlarla aracına binen Ece Erken, alışveriş merkezinden tek başına ayrıldı.

Ece Erken Avm'de Görüntülendi! Bitkin Hali Dikkat Çekti

Ece Erken Avm'de Görüntülendi! Bitkin Hali Dikkat Çekti

Snob Magazin - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Silahlı saldırı, alışveriş, Ece Erken, Magazin, Haberler

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