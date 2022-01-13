Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama - Haberler Magazin
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Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun bir süredir kadın voleybolcu Ebrar Karakurt ile aşk yaşayan İmge, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. İmge'nin paylaşımına ilk yorum yapanlardan biri Ebrar oldu. Sevgilisinin pozuna sessiz kalamayan Ebrar, "Öldürdün artık nabzımı yoklama" yorumunu yaptı.

Şimdilerde kariyerine İtalya'da devam eden başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir İmge isimli genç bir kadınla aşk yaşayan Karakurt, sevgilisinin cesur pozuna da sessiz kalamadı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İmge, son olarak kırmızı derin dekolteli bir bluzla verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İmge'nin cesur göğüs dekolteli pozuna ilk yorum da sevgilisinden geldi. Karakurt, sevgilisinin paylaşımına "Öldürdün artık nabzımı yoklama" yorumunu yaptı.

Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama

12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettirdi veİtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu.

İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih eden Ebrar Karakurt ve İmge, sosyal medya hesaplarından da sık sık aşk pozlarını paylaşıyor.

Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama

Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama

Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama

Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama

Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (4)
Fakır:dünyanın çivisi çıktı hacı Cevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır
Bulent :Bu Ebrar kadın falan değil.erkek.bakın jubilesini yapınca ameliyat olur. Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
özgür :ZATEN ERKEĞE BENZİYORSUN, AMELİYATINI DA OL TAM OLSUN Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
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