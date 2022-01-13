Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama

Şimdilerde kariyerine İtalya'da devam eden başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir İmge isimli genç bir kadınla aşk yaşayan Karakurt, sevgilisinin cesur pozuna da sessiz kalamadı.

"ÖLDÜRDÜN ARTIK NABZIMI YOKLAMA"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İmge, son olarak kırmızı derin dekolteli bir bluzla verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İmge'nin cesur göğüs dekolteli pozuna ilk yorum da sevgilisinden geldi. Karakurt, sevgilisinin paylaşımına "Öldürdün artık nabzımı yoklama" yorumunu yaptı.

İTALYA'YA TRANSFER OLDU

12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettirdi veİtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu.

İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih eden Ebrar Karakurt ve İmge, sosyal medya hesaplarından da sık sık aşk pozlarını paylaşıyor.

İşte onlardan bazıları...

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