Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer

Türkiye, hem coğrafi yapısı da hem de arkeolojik zenginliği nedeniyle dünyanın en önemli ülkelerinden biri arasında yer alıyor. Coğrafyanın ve arkeolojinin bu denli birleştiği bir ülke doğal olarak da askeri açıdan çok önemli üsler barındırıyor. Ancak askeri olmamasına rağmen halk tarafından çok merak edilen başka bölgeler var. İşte Tarsus'taki gizemli ev de dahil olmak üzere tüm Türkiye'nin merak ettiği, girilmesi yasak olan 9 gizemli bölge.

9. Plüton'un Kapısı

Frigyalılar döneminde Hiyerapolis adı verilen antik kentte yer alan kapı, bir dönem Romalıların ölüm tanrısı Plüton'a adanmıştı. Antik tarihçi Strabon, bir keresinde burayı ziyaret edip, "İçeri giren her hayvan anında ölümle karşılaşıyor. İçeri bir kaç serçe fırlattım ve hepsi son nefesini verdi" yorumunda bulunmuştu.

1965'te keşfedilen kapı hakkındaki hikayelerin birer şehir efsanesinden fazla olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları buradaki karbondioksit yoğunluğunu ölçtüğünde, gündüz güneşin gaz dağıttığını, gece sıcaklık düşüp karbondioksit havadan daha ağır olduğunda da karbondioksitin de yere çökerek ölümcül bir göl oluşturduğunu fark ettiler.

Şafak vaktinde yerden 40 cm yükseğindeki havada karbondioksit oranı yüzde 35'i buluyor. Bu da insanları bir kaç derecede öldürmeye yetecek kadar yüksek.

8. İmralı Adası

Kenya'da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK elebaşı Öcalan bu adada bulunuyor. Bu ada, olası tehditlere karşı tam 700 komando tarafından korunuyor.Sivil gemilerin adaya 3 milden fazla yaklaşmasına izin verilmiyor.

7. Kozmik oda

Kozmik odalar bir ülkenin kara kutusu gibidir. Burada genellikle devletin en önemli sırları bulunur. Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı Seferberlik Tetki Kurumu'na bağlıdır. Mühürlü kozmik odaların kapısı, yüz ve parmak izi tanıyan 17 haneli şifrelerle açılıyor.

Çok sınırlı sayıda personelin girmek için yetkili olduğu odada, olası savaşlarda ülke için önemli insanların nasıl ve nerede korunacağına dair detaylar yer alıyor.

6. İncirlik Hava Üssü

İncirlik Hava Üssü, Adana ili sınırları içerisinde şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İnşasına Türkiye'nin NATO üyeliğinden 1 yıl önce.1951 yılında Amerika Mühendislik Grubu tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda 1954 yılında açıldı.

İlk etapta ABD Hava Kuvvetleri'nin olağanüstü durumlarda konuşlanma ve orta ile üst düzey yoğunluktaki bombardımanlarda yer alan savaş uçaklarının bakımının yapılması ön görülüyordu. Ancak 1980'li yılların ardından üstte önemli iyileştirmeler yapıldı. ABD kaynaklarına göre bugün burada yaklaşık 2800 Amerikan askerinin bulunduğu belirtiliyor. Bu üs, NATO açısından çok önemlidir.

İncirlik Üssü'nde yer altında bulunan depolarda, yaklaşık 50 adet B61 hidrojen bombası tutuluyor.

5. Kürecik Kalkanı

2012'de Malatya'nın Kürecik ilçesinde kurulan bu yer Amerika ve İsrail için de önemli. Radar, İsrail'in balistik füze savunması için önem arz ediyor. NATO anlaşmaları kapsamında Türkiye'ye kurulan radar Rusya ve İran'ın tepkisini çekmişti. Kürecik'teki radar nedeniyle İran topraklarının batı sınırının Tahran'a kadar olan bölümü, NATO'nun denetimine açıldı.

4. Kisecik Üssü

Türkiye'nin NATO kapsamındaki üssüdür. Diğerlerine göre çok farklı yerde bulunuyor. Suriye sınırına sıfır olan bu üsse yaya olarak ya da araçla girmek mümkün değil. Çünkü bu üs, 1740 metre yüksekliğindeki Amanos dağlarının zirvesindedir. Çoğu zaman karlarla kaplı olan bu üste, Suriye'nin izlendiği tahmin edilmektedir.

Son dönemde terk edildiği gündemdir. Bu üs hala gizemini koruyor.

3. Sağır Oda

Türkiye'nin en gizemli meselelerinin konuşulduğu askeri odadır. Sağır oda, olağanüstü yöntemlerle korunuyor. Sağır odada sadece devletin başındaki kişilerin bildiği konular konuşulur. Dışarıdan dinlemek tamamen imkansızdır. Bu odayı dinlemenin tek yolu içeriye cihaz sokmak. Odanın etrafındaki duvarlar, kimyasal bir madde ile sıvanmış. Ses geçirmez perdeler de vardır. Tavanı ve duvarları karbon gazlı boyayla boyanmıştır. Maliyeti 100 bin dolardır.

2. Tarsus'taki esrarengiz kazı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kırmızı ev ve gizemli ev olarak bilinen evde gizli kazı çalışması yapıldı. 82 Evler Mahallesi'nde bulunan evde özel hareket polisleri gözetiminde yaklaşık 2 yıl devam eden bir çalışma yapıldı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmazken bu yer kimsenin görmemesi için mavi branda ile kapatıldı. Google Haritalarında bile görünmemektedir.Ayrıca uzun namlulu silahlar korunan alana milletvekilleri bile sokulmamıştır. Burada korunan alanda neler bulunduğuna dair birçok teori ortaya atılmıştır. Oradan ne çıktığı bilinmiyor.

Kimileri burada Kral Dakianus'un hazinesinin bulunduğunu iddia ediyor. Onlarca altın çıktığı da iddia ediliyor.

1. Başkomutanlık Sığınağı

Savaş alanında devletin zirvesinin nükleer ve kimyasal silahlardan korunmak için özel bir sığınak bulunmaktadır. Başta Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı olmak üzere savaşı yönetecek devlet kadrosu bulunduracak sığınak,savaş yönetim merkezine dönüştürülmüştür. Bu yer her türlü nükleer füzeye dayanıklıdır. 300 kişi aynı anda günlerce burada yaşayabiliyor. Sığınak Ankara'da yerin altında inşa edildi. Sığınak, tepe görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Nükleer, kimyasal ve biyolojik saldırı olduğu zaman özel yalıtımlı kapılar kapatılarak dış dünya ile ilişki kesiliyor. Havalandırma ise radyoaktif ile kimyasal gazların içeriye girişini önlemek için özel filtre sistemi ile çalışıyor. Havalandırma sistemi çalışmasa bile içerideki su ve hava, 3 gün boyunca 300 kişiye yetebiliyor.

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