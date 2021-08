Düşük sistem gereksinimli oyunlar 2021!

Yeterince güçlü bir bilgisayara sahip değilsenize, yeni oyunları oynamak sizler için oldukça zorlu olacaktır. Zira bu bilgisayar oynamak istediğiniz oyunları çalıştırmayacaktır ya da size istediğiniz oyun keyfini yaşatmayacaktır. Bizler de bu durumdan muzdarip olan oyunseverler için düşük sistemli gereksinimli oyunları listeledik. İşte, düşük sistem gereksinimli oyunlar!

İyi bir bilgisayar donanımına sahip olan oyuncular, keyif aldığı türden oyunlarda en iyi performansı sağlarken, bilgisayar donanımı ortalama veya sınırlı olan oyuncuların, oyun keyifleri yarıda kalabiliyor.

Endişe etmenize gerek yok zira sizler için düşük sistem gereksinimli oyunlar listesi oluşturduk. Düşük sistem gereksinimli oyunların listesine hep birlikte göz atalım...

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

DÜŞÜK SİSTEM GEREKSİNİMLİ OYUNLAR

This War of Mine

Bully Scholarship Edition

Inside

Ultima Online

Counter-Strike: Global Offensive

League of Legends

Darkest Dungeon

Path of Exile

Black Squad

Combat Arms: Reloaded

Fallout Shelter

TrackMania Nations Forever

No More Room in Hell

Team Fortress 2

Battlerite

RISK: Global Domination

Line of Sight

THIS WAR OF MINE

This War of Mine; Savaş anında savaşanları değil, hayatta kalmaya çalışan sivilleri kontrol ediyoruz. Oyunun atmosferi sizi güzel bir biçimde içine çekiyor.

BULLY SCHOLARSHIP EDITION

Bully: Scholarship Edition, New England'da Bullworth Academy yatılı okulu öğrencisi 15 yaşındaki afacan Jimmy Hopkinsas'ın ergenlik yıllarındaki saçma ve eğlenceli hikayesi. Dodgeball'da okulun kaslılarını yen, okuldaki yeniyetmelere eşek şakaları yap, inekleri kurtar, kızları öp ve etraftaki en berbat okulun sosyal hiyerarşisini yönet.

26 orijinal şarkıdan oluşan müzik albümünü içerir.

INSIDE

Limbo'nun yapımcılarından gelen bir oyun. Türkçe arayüze sahip. Kimi zaman gerildiğiniz kimi zaman hayatı sorguladığınız, mükemmel atmosferiyle sizi oyuna kilitleyen, başından kalkmadan bitirebileceğiniz bu platform oyununu kesinlikle oynamalısınız.

ULTIMA ONLINE

Ultima Online 1997 senesinden beri günümüze kadar gelebilmiş, hala geniş bir oyuncu kitlesi olan çok nadir bir MMORPG'dir. Günümüzde Ultima Online'ı çocuklardan yetişkinlere her yaştan insan oynamaktadır. Ultima Online, veya kısa adıyla UO, ilk çıktığı günden sonra üzerine bir çok ek paket çıkmıştır. Hala da çıkmaya devam etmektedir.

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), 19 yıl önce ilk çıktığında öncülük ettiği takım tabanlı aksiyon oyununu bir üst seviyeye taşıyor.

CS:GO yeni haritalar, karakterler, silahlar ve oyun modları, ayrıca klasik CS içeriğinin (de_dust2 vb.) güncellenmiş sürümlerini sunuyor.

LEAGUE OF LEGENDS

27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games'in ilk oyunu olarak "League of Legends: Clash of Fates" adıyla piyasaya çıkmıştır. MOBA türü strateji oyunudur. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır. Oyunun baş tasarımcısı, Defense of the Ancients (DotA) haritasını tasarlayan Steve Feak'dir.

DARKEST DUNGEON

Roguelike türüne iyi bir örnek olan bu oyun, uzun süreli oynayışlarda belki bir nebze de olsa sıkabilir ama genel olarak ele aldığımızda dönem dönem oynayabileceğiniz ve ilk oynadığınızda büyük keyif alacağınız bir macera sunuyor. Gerilim odaklı bir RPG.

PATH OF EXILE

Path of Exile , Oriath ada ulusunun hükümetinin insanları birçok antik tanrıya ev sahipliği yapan harap bir kıta olan Wraeclast kıtasına sürgün ettiği karanlık fantezi dünyasında geçiyor. Bir sürgünün kontrolünü ele geçiren oyuncular, Marauder, Duelist, Ranger, Shadow, Witch, Templar ve Scion olmak üzere yedi karakter sınıfından biri olarak oynamayı seçebilirler . Oyuncular daha sonra Oriath'a geri dönüş yolunda savaşmak, yolculukları sırasında eski tanrıları ve büyük kötülükleri yenmekle görevlendirilir.

BLACK SQUAD

Black Squad birincil kişi bakış açısına sahip, oynaması ücretsiz, askeri bir aksiyon oyunudur. Oyuncular, yeteneklerinde ustalaşıp, stratejilerini uzun çapta haritalar, modlar ve silahlar aracılığıyla gösterebilir. Steam'de en çok oynanan oyunlarından birinde, dünya çapındaki binlerce FPS oyuncusuna katılın!

COMBAT ARMS

Combat Arms, Güney Koreli Doobic Studios ekibi tarafından geliştirilen ve Nexon tarafından yayınlanan ücretsiz çok oyunculu çevrimiçi bir savaş oyunudur. Oyun tamamıyla ücretsizdir. İsteyen oyuncular, Nexon marketlerinden satın aldıkları Nexon Cash'le karakterlerine ait dış özellikleri değiştirebilirler. Nexon Cash ile, Nexon'a özel eşyalar alınabilir.