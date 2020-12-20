Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World tarafından hazırlanan dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi açıklandı. Top Beauty World 2020 listesinde Çağatay Ulusoy 17. sırada yer alırken Kıvanç Tatlıtuğ 33., Kerem Bursin 38., Barış Arduç 68., Uraz Kaygılaroğlu 82., Can Yaman 89., Burak Özçivit 91. ve Burak Tozkoparan 96. oldu.

Herkesin büyük bir merakla açıklanmasını beklediği en yakışıklı erkekleri listesi belli oldu. Top Beauty World tarafından düzenlenen listede 8 Türk'ün bulunması da dikkat çekti.

İşte Top Beauty World 2020 listesinde yer alan 8 Türk:

96. Burak Tozkoparan;

91. Burak Özçivit;

89. Can Yaman;

82. Uraz Kaygılaroğlu;

68. Barış Arduç;

38. Kerem Bursin;

33. Kıvanç Tatlıtuğ;

17. Çağatay Ulusoy;

Dünyanın en yakışıklı erkekleri sıralamasında Asyalıların ve Amerikalıların çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı. Çinli Xiao Zhan'ın ilk sırada yer aldığı listede ikinciliği Güney Koreli Kim Taehyung aldı. Üçüncülüğe ise Hintli Shahrukh Khan oturdu.

Listedeki ilk 10 ise şöyle;