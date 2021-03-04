Dünyanın En Pahalı Telefonu! İşte dünyadaki en pahalı 10 telefon

Telefonunuzun pahalı olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünün! Yeni iPhone'ların maliyeti 15 bin TL'yi aşabilir ve bu çoğu insan için çok fazla para demektir. Ancak bu listedeki telefonların sahipleri için değil. İşte dünyadaki en pahalı 10 telefon

Aslında, değeri olan ve 1 milyon doların üzerinde bir fiyata satılan iPhone'lar başta olmak üzere cep telefonları var!

Öyleyse, SIKI DURUN, çünkü dünyanın en pahalı 10 telefonunun bu listesi aklınızı başınızdan alacak!

DÜNYANIN EN PAHALI 10 TELEFONU

Aşağıda belirtilen telefonların ve rakamların listesi web'deki çeşitli kaynaklardan derlenmiştir;

10. Fazilet İmzalı Kobra - 310.000 Dolar

Vertu markasının en pahalı cihazı olan Signature Cobra, kenarlarında sarılı bir yılan desenine sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılan İki zümrüt ve 439 yakuttan oluşuyor. Cihazın tamamı altın kaplama ve çok sayıda değerli taşa sahip. Fransız bir mücevher firması olan Boucheron tarafından tasarlanan cihazın İngiltere'de de el yapımı işçiliği tamamlandı. 8 adet üretilen bu cihazın fiyat etiketi ise 310 bin dolar olarak karşımıza çıkıyor.

9. Goldvish Devrimi - 488.150 Dolar

İsviçre şirketi Goldvish tarafından yaratıldı.

Devrim, otuz iki üniteli bir serinin parçasıdır ve şimdiye kadar üretilmiş en pahalı telefonlardan biridir.

Telefonun şekli çoğundan belirgin şekilde farklı, bu da ayrıcalığına biraz katkıda bulunuyor.

Üstelik beyaz ve pembe altından, ince deriden, pırlantadan yapılmış ve safir camdan bir vitrini var.

Bu yeterli değilse, telefonda ayrıca Fredric Jouvenot'un çıkarılabilir bir analog saati var.

Harcayacak yarım milyon dolara yaklaştıysanız, neden kendinizi şımartmayasınız!

8. Gresso Luxor Las Vegas Jackpot - 1 Milyon Dolar

Sekizinci sırada, dünyaca ünlü aksesuar tasarımcısı Gresso'nun Las Vegas Jackpot'u var.

1 milyon dolara dünyanın en pahalı telefonlarından birine sahip olabilirsiniz.

Yalnızca üç üniteden oluşan sınırlı sayıda üretilen bir serinin parçası; her telefonun arkasına kazınmış kendi benzersiz numarası vardır.

Telefon, her biri 45,5 karatlık etkileyici, yüz seksen gram altın ve siyah elmastan yapılmıştır.

Telefonunuzun farklı dokulara sahip olmasını seviyorsanız, arka panel iki yüz yıllık bir Afrika ağacının değerli bir ağacından yapılmıştır.

Ayrıca, telefondaki her tuş, elle cilalanmış 32 karat değerli safirlerle güzelleştirildi.

7. Goldvish Le Million - 1 Milyon Dolar

1 Milyon Dolarlık markayı kıracak bir sonraki telefon, ünlü lüks marka Goldvish'in Le Million'u.

Le Million piyasaya sürüldüğü sırada Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en seçkin ve en pahalı telefonu olduğu için bir yer kazandı.

Telefon, bir mücevher ve saat tasarımcısı olan Emmanuel Gueit tarafından tasarlandı.

18 ayar beyaz altından yapılmış ve 120 karat VVS-1 kalite pırlanta çivili ve vitrini Saphire Glass'tan yapılmıştır.

Goldvish, sınırlı sayıda üretilen bir serinin parçası olarak yalnızca üç telefon ürettiğinden, bir tanesini ele geçirmek zor olacak.

6. Diamond Crypto Akıllı Telefon - 1,3 Milyon Dolar

Diamond Crypto Smartphone bir zamanlar dünyanın en pahalı telefonu olarak kabul ediliyordu.

Telefon Aloisson tarafından tasarlanmış ve JSC Ancort tarafından üretilmiştir.

Cep telefonunun büyük bir kısmı sağlam platinden yapılırken, logosu ve ana ekran düğmesi pembe altından yapılmıştır.

Bunun yanı sıra, telefonda 10 nadir mavi renkli elmas da dahil olmak üzere elli elmas var.

Telefonun yanlarında bulunan az miktardaki ahşap Macassar Ebony'den yapılmıştır.

Telefonun süper lüks estetiğinin dışında; kullandığı yazılım, sahibinin hassas bilgilerini güvende tutmak için özel bir şifreleme teknolojisi içerecek şekilde geliştirilmiştir.





5. iPhone 3G Kings Düğmesi - 2,5 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı beşinci telefonu, 2,5 milyon dolarlık bir fiyatla gelen iPhone 3G Kings Button.

Telefon Avusturyalı tasarımcı Peter Alisson tarafından tasarlanmış ve 18 ayar sarı, beyaz ve pembe altından yapılmıştır.

Telefonun tüm kenarını saran beyaz altın şerit yüz otuz sekiz elmasla süslenmiş.

İPhone'un belki de en önemli ve abartılı özelliği, iPhone'un orijinal ana düğmesinin yerini almak için kullanılan 6,6 karatlık tek kesimli elmas.

Uygulamalarınızı hareket ettirmek için 6,6 karatlık bir elmasa basmak lüks değilse, o zaman ne olduğunu bilmiyorum!

Telefon, piyasadaki en güzel telefonlardan biri olarak kabul ediliyor ve telefon fanatiği arasında oldukça popüler.

4. Goldstriker iPhone 3GS Supreme - 3,2 Milyon Dolar

3G Kings Düğmesine benzer şekilde, Goldstriker 3GS Supreme aynı özelliklerin çoğuna sahiptir ancak daha fazla karat içerir.

Telefon, Stuart Hughes'un bir başka başarılı eseridir ve iki yüz yetmiş bir gram yirmi iki karat altından yapılmıştır.

İPhone'un çerçevesi yüz otuz altı elmas içeriyor ve telefonun arkasındaki Apple logosu elli üç elmasla süslenmiş.

Şimdi, Kings Düğmesine benzer şekilde, Goldstriker da bir ana düğme için tek kesimli bir elmasa sahiptir, ancak bu, büyük bir 7.1 karattır.

Telefon bunu sizin için yapmazsa, ambalajı ve sunulma şekli olabilir!

Bir Goldstriker iPhone 3GS Supreme satın aldığınızda, size sağlam bir granit kutu verilecektir; tek parça granitten yapılmış, birinci sınıf deri ve Keşmir altını ile süslenmiştir.

3. Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition - 8 Milyon Dolar



3 numaraya, Stuart Hughes'dan bir başka iPhone tasarım işbirliği geliyor.

Bu iPhone 4 Diamond Rose Edition, dünyanın en pahalı üçüncü telefonu.

Özel kalmasını sağlamak için bugüne kadar sadece iki telefon üretildi ve her biri tamamen sahipleri için özelleştirildi.

Telefon som pembe altından yapılmıştır ve beş yüz 100 karat pırlanta içerir ve Apple logosu elli üç elmasla süslenmiştir.

Listemizdeki önceki iki telefon gibi, ana sayfa düğmesi de 7,4 karatlık tek kesim pembe elmastan yapılmıştır.

Ambalajınız içindeyseniz, 8 milyon doların size Goldstriker Supreme ve Kings Button gibi sağlam bir granit sunum kutusu da kazandıracağını bilmekten memnuniyet duyacaksınız.

2. Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold - 9,4 Milyon Dolar

Lüks telefon pazarındaki hakimiyetini sürdüren ve yine dünyanın en pahalı telefonlarından birini yapan Stuarts Hughes'un bir sonraki iPhone'u, 9,4 Milyon Dolar değerinde şaşırtıcı bir değere sahip.

Dünyanın en pahalı ikinci telefonu olmak pek çok beklentiyi beraberinde getiriyor. Bununla birlikte, Elite Gold iPhone 4 kesinlikle hayal kırıklığına uğratmaz.

El yapımı telefon beş yüz yüz karat pırlantalarla kaplanmış ve arka paneli ve logosu yirmi dört ayar altından yapılmıştır.

Logoda ayrıca fazladan wow faktörünü vermek için elli üç elmas bulunur ve ana sayfa düğmesi 8.6 karatlık tek kesimli bir elmastan yapılmıştır.

8.6 karatlık tek kesik elması kaybederseniz veya yanlış yerleştirirseniz; o zaman 9,4 milyon dolarlık yatırımınızın size yedek olarak fazladan 7,6 karatlık tek kesimli bir elmas kazandırdığını bilmekten mutluluk duyacaksınız!

Şimdi, üstesinden gelmek için, telefon tek bir kutuda geliyor. Aslında, daha çok bir sandık. Gerçek cilalanmış orijinal T-Rex dinozor kemiği parçalarıyla sağlam platinden yapılmıştır.

Opals, Star Sunstone, Rutile Quartz, Charoite ve Pietersite gibi birkaç nadir değerli taşla tamamlandı.

1. Falcon Süpernova iPhone 6 Pembe Elmas - 48,5 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı telefonu, inanılmaz bir 48,5 milyon dolara mal olan Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition'dır.

Falcon Süpernova, 2004 yılında piyasaya sürülen, yirmi dört karat altınla kaplı ve arkasında büyük bir pembe elmasla süslenmiş özelleştirilmiş bir iPhone 6'dır.

Ayrıca platin kaplıdır ve sahibinin bilgilerini istenmeyen meraklı gözlerden korumak için hack önleme teknolojisine sahiptir.

Pink Diamond Falcon Supernova, Asya'nın en zengin adamının eşi ve Hintli kriket takımı sahibi Nita Ambani'nin ödüllü pozisyonudur.

Listedeki en güzel görünümlü telefon değil, ama yine de dünyanın en pahalı telefonu, bu yüzden onu tebrik ediyoruz!

Özet

Dünyanın en pahalı 10 telefonu listemizden memnun kaldığınızı umuyoruz.

Ne düşünüyorsunuz, yakın zamanda bunlardan birini almaya gücünüz yetiyor mu?

Bununla birlikte, hepsi görecelidir, bu yüzden yedek paranız olduğunda ve kendinizi diğerlerinden ayırmak istediğinizde, neden olmasın?

İşte dünyanın en pahalı 10 telefonunun kısa bir özeti: