Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Motorinin litre fiyatına 15 Eylül Salı gününden itibaren 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın ardından motorinin litresi İstanbul'da 95 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 96 lirayı aşacak.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzine gelen 3 lira 20 kuruşluk artışın ardından bu kez motorin için yüksek oranlı zam beklentisi gündeme geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor.

ZAM SALI GÜNÜ POMPAYA YANSIYACAK

Beklenen fiyat artışının 15 Eylül Salı günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması öngörülüyor. Böylece pazartesiyi salıya bağlayan gece akaryakıt istasyonlarında tabelaların yeniden değişmesi bekleniyor.

Motorinin litresi halihazırda İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,01 TL, Anadolu Yakası'nda 88,87 TL, Ankara'da 90,16 TL ve İzmir'de 90,43 TL seviyesinde bulunuyor.

6,62 TL'lik artışın aynen pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 95,63 TL, Ankara'da 96,78 TL, İzmir'de ise 97,05 TL seviyesine ulaşacak.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Motorindeki zam beklentisinde petrol piyasalarında yaşanan yükseliş etkili oldu. Orta Doğu'da artan gerilimin ardından Brent petrol geçen hafta 110 dolar seviyesine çıkarak son 3 ayın zirvesini gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

EKİM AYINDA ÖTV DE ARTACAK

Motorin fiyatlarında önümüzdeki dönemde ÖTV kaynaklı yeni bir artış da gündemde. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si, eylül ayında litre başına 3 TL olarak uygulanmaya başladı.

Belirlenen takvime göre motorindeki ÖTV tutarı 1 Ekim'de litre başına 6 TL'ye, kasımda 9 TL'ye, aralıkta ise 12 TL'ye yükselecek. Bu nedenle ekim ayında vergi kaynaklı yeni bir fiyat artışı da pompaya yansıyacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! Listede 162 şüpheli ve dernekler var
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba
İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde

Dünyayı sarsan idam kararı! Son mesajı gündemden düşmüyor
Vanuatu'da feribot faciası! 1 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kayıp

Pasifik'te can pazarı! Feribot battı, onlarca kişi kayıp
İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

Gelinin mehir şartını duyan damat kendini tutamadı! Tepkisi olay oldu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra dikkat çeken gelişme
Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! Çoğunluğu jandarma olan 50 güvenlik personeli zehirlendi

Müsabakada kumanya skandalı! 50 jandarma personeli soluğu acilde aldı
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi