Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzine gelen 3 lira 20 kuruşluk artışın ardından bu kez motorin için yüksek oranlı zam beklentisi gündeme geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor.

ZAM SALI GÜNÜ POMPAYA YANSIYACAK

Beklenen fiyat artışının 15 Eylül Salı günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması öngörülüyor. Böylece pazartesiyi salıya bağlayan gece akaryakıt istasyonlarında tabelaların yeniden değişmesi bekleniyor.

Motorinin litresi halihazırda İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,01 TL, Anadolu Yakası'nda 88,87 TL, Ankara'da 90,16 TL ve İzmir'de 90,43 TL seviyesinde bulunuyor.

6,62 TL'lik artışın aynen pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 95,63 TL, Ankara'da 96,78 TL, İzmir'de ise 97,05 TL seviyesine ulaşacak.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Motorindeki zam beklentisinde petrol piyasalarında yaşanan yükseliş etkili oldu. Orta Doğu'da artan gerilimin ardından Brent petrol geçen hafta 110 dolar seviyesine çıkarak son 3 ayın zirvesini gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

EKİM AYINDA ÖTV DE ARTACAK

Motorin fiyatlarında önümüzdeki dönemde ÖTV kaynaklı yeni bir artış da gündemde. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si, eylül ayında litre başına 3 TL olarak uygulanmaya başladı.

Belirlenen takvime göre motorindeki ÖTV tutarı 1 Ekim'de litre başına 6 TL'ye, kasımda 9 TL'ye, aralıkta ise 12 TL'ye yükselecek. Bu nedenle ekim ayında vergi kaynaklı yeni bir fiyat artışı da pompaya yansıyacak.