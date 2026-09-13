Darbeciler kararı böyle dinledi! İşte Kenan Evren'in hüküm giydiği anlar

12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle yargılanan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın hüküm giydiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 18 Haziran 2014 tarihli karar duruşmasına ait görüntülerde, cezanın açıklanmasının ardından salondaki izleyicilerden alkış sesleri geldiği duyuluyor.

DAVANIN ÖNÜ REFERANDUMLA AÇILDI

12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin yargılanmasının önü, 2010'da yapılan halk oylamasıyla Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılmasıyla açıldı. 2012'de başlayan davada, darbe kararını alan Millî Güvenlik Konseyi üyelerinden hayatta olan iki isim, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya sanık sandalyesine oturdu.

Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Evren ve Şahinkaya duruşmalara salonda katılmadı; GATA'daki hasta yataklarından SEGBİS aracılığıyla görüntülü olarak bağlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Yargılama sonunda mahkeme, 18 Haziran 2014'te iki sanığı da darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra cezayı müebbet hapse çevirdi.

TEMYİZ SÜRECİNDE ÖLDÜLER

Kararın ardından temyiz süreci tamamlanamadı. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya 2015 yılında hayatını kaybetti, ölümleri üzerine haklarındaki dava düştü ve mahkumiyet kesinleşmedi.

ESKİ VEKİL PAYLAŞTI

Karar anına ait görüntüler, CHP'li eski milletvekili Levent Gök tarafından sosyal medya hesabından yayımlandı.

Gök paylaşımında, hükmü veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay Saday'ın dünürü olduğunu belirterek, "Çok değerli dünürüm rahmetli Oktay Saday'ı saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı. Saday, 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haberler.com