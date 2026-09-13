Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu: Asensio kararı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

3 İSİM KADRODA YOK

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı. Ayrıca Ognjen Mimovic de takımla birlikte kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.