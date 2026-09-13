İsrail basını: İsrail ordusu, Batı Şeria'da geniş çaplı bir tırmanışa hazırlanıyor

İsrail basını, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da önümüzdeki günlerde büyük ölçekli bir tırmanışa hazırlandığını, bunun daha fazla Filistinli mülteci kampının işgalini ve kapsamlı askeri operasyonların uygulanmasını içerebileceğini yazdı.

İsrail merkezli Walla haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail ordusunun Batı Şeria'da "teröre köklü müdahale" olarak nitelendirdiği bir dizi hazırlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da önümüzdeki günlerde büyük ölçekli bir tırmanışa hazırlandığı, bunun daha fazla Filistinli mülteci kampının işgalini ve kapsamlı askeri operasyonların uygulanmasını içerebileceği ifade edildi.

İsrail güvenlik birimlerinin, siyasi yönetimin Batı Şeria'nın kuzeyinde daha fazla mülteci kampının işgal edilmesi ve geniş çaplı operasyonlar düzenlenmesi yönünde baskı yapabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun ayrıca bölgedeki kontrolünü pekiştirmek amacıyla yeni askeri noktalar inşa ettiği aktarıldı.

Batı Şeria'da gerginliğin tırmanması

İsrail güvenlik birimlerinin Batı Şeria'daki arazilerde yaşanacak sürtüşmelerin tırmanmasından endişe ettiği belirtilirken, yasa dışı yerleşim birimlerinin sayısında yaşanan büyük artışın bu tırmanışın nedenlerinden biri olduğu ifade edildi.

Halihazırda var olan 180 yerleşimin yanı sıra 84 ek yeni yerleşim ile yasa dışı 140 yerleşim çiftliği ve 100'den fazla yerleşim noktasının olduğu kaydedildi.

Bu koşulların, İsrail ordusuna yasa dışı yerleşim birimleri konusunda yeniden düşünmeyi ve güncellenmiş bir güvenlik yaklaşımını benimsemelerini dayattığı belirtildi.

Olası askeri faaliyetler

Haberde, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki eylemlerini yoğunlaştırmasına yönelik değerlendirmelerin, ekim ayının sonlarında yapılması beklenen İsrail seçimleri, kasım ayında yapılması planlanan Filistin seçimleri, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile Filistinliler arasındaki gerilimin tırmandığı Yahudi bayramları dönemine dayandığı kaydedildi.

İsrail güvenlik kaynaklarına atıfta bulunun haberde İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ek mülteci kamplarının işgal edilmesi, Batı Şeria'nın kuzeyine odaklanarak büyük ölçekli askeri eylemler yürütmesi için orduya baskı yapabileceği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gibi eylemler gerçekleştiriliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ve söz konusu durumun bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalini tehlikeye attığını belirtiyor.

Kaynak: AA