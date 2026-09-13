Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili 'satıldı' iddiası! 5 şüpheli gözaltında

Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Büşra bebeğin, ailesi tarafından para karşılığı başkasına verildiği iddiası üzerinde duruluyor.

BEBEĞİNİ ÇADIRDA BULAMAYAN ANNE İHBARDA BULUNDU

Olay, 10 Eylül'de, Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, hayvancılıkla uğraşan 27 yaşındaki Elif Balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu.

BÜŞRA BEBEK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı.

BEBEĞİN SATILDIĞI İDDİASI ÜZERİNE 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddiası üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı