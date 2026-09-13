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Ortada kalan Wilfried Zaha, kendisini o takıma önerdi: Beni alın

Ortada kalan Wilfried Zaha, kendisini o takıma önerdi: Beni alın
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Galatasaray macerasının ardından istikrar arayan Wilfried Zaha, kendisini La Liga ekibi Malaga'ya önerdi. Bonservisi elinde olan Fildişili yıldız, İspanya'da tekrar çıkış yapmak istiyor.

Galatasaray macerasının ardından aradığı istikrarı bir türlü yakalayamayan Wilfried Zaha, yeniden Avrupa futboluna dönmek adına ipleri eline aldı. 

ZAHA YENİ TAKIMI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Fildişili yıldız, yeni durağını belirlemek için bizzat harekete geçti. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Serbest statüde yer alan tecrübeli kanat oyuncusu kendisini La Liga ekiplerinden Malaga’ya önerdi. Lyon ve MLS maceralarının ardından kulüpsüz kalan Zaha'nın, İspanya'da yeniden çıkış yakalamak istediği belirtildi.

YOUNG BOYS'TAN DA İLGİ

Öte yandan Fildişili futbolcuya İsviçre ekibi Young Boys'un da 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve tarafların görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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