Onlarca yıl en iyi arkadaşlardı, DNA testiyle kardeş oldukları anlaşıldı

Hindistan'da dünyaya geldikten sonra farklı aileler tarafından evlat edinilen Meena Geltink ve Minal Tijssen, Hollanda'da birbirlerine yakın yerlerde büyüdü. Gençlik yıllarında tanışıp birbirlerine benzerlikleri nedeniyle "kardeşim" diye hitap eden iki kadın, yaklaşık 40 yıl sonra yapılan DNA testiyle biyolojik kardeş olduklarını öğrendi.

İLK KARŞILAŞMALARINDA BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

1980'lerin başında Hindistan'ın Mumbai kentindeki iki farklı yetimhaneden evlat edinilen Meena ve Minal, Hollanda'da farklı ailelerin yanında büyüdü.

İkili, ergenlik yıllarında evlat edinme ajansının düzenlediği bir etkinlikte ilk kez karşılaştı. Çevrelerindeki arkadaşları, iki genç kızın birbirine ne kadar benzediğini hemen fark etti.

Meena, o anları, "Bana 'Aynaya bakın' dediler. Ben de 'Aman Tanrım, burnu tıpkı benimki gibi!' dedim. Gülüşümüz de aynı. Akşam yemeğinde sürekli ona bakıyordum" sözleriyle anlattı.

BİRBİRLERİNE "KARDEŞİM" DİYE HİTAP ETTİLER

İlk karşılaşmalarının ardından telefon numaralarını ve adreslerini paylaşan Meena ile Minal, yıllarca mektuplaştı. Aralarında kan bağı bulunduğunu bilmemelerine rağmen birbirlerine "kardeşim" diye hitap ettiler.

Okuldan arkadaşlarına, müzikten özel hayatlarına kadar birçok konuda yazışan ikilinin yaklaşık 15 yıl önce iletişimi koptu. Meena Hollanda'da yaşamını sürdürürken Minal Fransa'ya taşındı.

DNA TESTİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Meena, 2017 yılında Hindistan'dan evlat edinilen kişilerin katıldığı bir toplantıda DNA testleri hakkında bilgi edindi ve test yaptırdı. Ancak yıllarca herhangi bir yakın akraba eşleşmesi çıkmadı.

Bu yıl ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Minal de DNA testi yaptırdı ve 20 Mayıs'ta Meena'ya ulaşarak sonucunu gönderdi.

Meena uygulamaya yeniden girdiğinde karşısına çıkan sonuç iki kadının aynı biyolojik anne ve babayı paylaştığını gösteriyordu.

"UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİM EKSİK PARÇAMDI"

Gerçeği öğrendiği anı anlatan Meena, "Sanki adrenalin iğnesi yemiş gibiydim. Ağladım. Minal, uzun zamandır beklediğim eksik parçamdı. Birbirimize kız kardeş diye seslenirdik. Bu DNA eşleşmesi, tüm sezgilerimizin doğru olduğunu teyit etti" dedi.

Minal ise yıllar önce arkadaş olduğu kişinin biyolojik kardeşi olduğunu ilk anda fark etmediğini söyledi. Fotoğraflara baktıktan sonra gerçeği anladığını belirten Minal, "İnanamadım. Kardeş olmadan önce arkadaştık. Baştan beri kardeş gibiydik ama bunu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

30 YIL SONRA KARDEŞ OLARAK KUCAKLAŞTILAR

İki kadın ağustos ayında bir parkta bu kez biyolojik kardeş olduklarını bilerek buluştu. Buluşmada gözyaşları, kahkahalar ve uzun süren sarılmalar yaşandı.

Meena, "Harika bir duyguydu. Eve dönüş gibiydi. Yıllardır Minal ve ben kalplerimizde büyük bir boşluk hissediyorduk. Tamamlandığımızı hissediyoruz" dedi.

ŞİMDİ HAYALLERİ HİNDİSTAN'A BİRLİKTE DÖNMEK

Mayıs ayından bu yana her gün görüştüklerini anlatan kardeşler, birbirlerinin aileleriyle de tanıştı. İkilinin şimdiki en büyük hayallerinden biri ise doğdukları ülkeye birlikte gitmek.

Meena, "Bir gün birlikte Hindistan'a gitmeyi, Mumbai sokaklarında birlikte yürümeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı.