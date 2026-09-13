Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında

Geride bıraktığımız gün Rayo Vallecano karşısında mücadeleyi 1 asistle tamamlayan ve adından söz ettiren Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, saha dışındaki hamleleriyle de İspanyol basınında adından söz ettirmeye devam ediyor.

ARDA GÜLER'İN FORMULA 1 HEYECANI

Genç yetenek, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Duru Nayman ile birlikte Madrid’de düzenlenen Formula 1 İspanya Grand Prix’sini yerinde takip etti.

VERSTAPPEN İLE BİR ARAYA GELDİ

Yarış alanında büyük ilgiyle karşılanan Arda Güler, padoğu ziyaret ederek dünyaca ünlü Hollandalı pilot Max Verstappen ile bir araya geldi. Şampiyon pilotla samimi bir sohbet gerçekleştiren milli futbolcu, Verstappen’e kendisi için özel olarak hazırlanan Real Madrid formasını takdim etti.