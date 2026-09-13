Haberler

Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında

Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında Haber Videosunu İzle
Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler, kız arkadaşı Duru Nayman ile birlikte İspanya'nın Madrid şehrindeki Formula 1 İspanya Grand Prix'sini izlemeye gitti. Arda Güler, Hollandalı Formula 1 pilotu Max Verstappen ile de bir araya gelerek kendisine Real Madrid formasını hediye etti.

Geride bıraktığımız gün Rayo Vallecano karşısında mücadeleyi 1 asistle tamamlayan ve adından söz ettiren Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, saha dışındaki hamleleriyle de İspanyol basınında adından söz ettirmeye devam ediyor. 

ARDA GÜLER'İN FORMULA 1 HEYECANI

Genç yetenek, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Duru Nayman ile birlikte Madrid’de düzenlenen Formula 1 İspanya Grand Prix’sini yerinde takip etti.

VERSTAPPEN İLE BİR ARAYA GELDİ

Yarış alanında büyük ilgiyle karşılanan Arda Güler, padoğu ziyaret ederek dünyaca ünlü Hollandalı pilot Max Verstappen ile bir araya geldi. Şampiyon pilotla samimi bir sohbet gerçekleştiren milli futbolcu, Verstappen’e kendisi için özel olarak hazırlanan Real Madrid formasını takdim etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

Komşuda İsrail krizi büyüyor: ABD bile bunu almadı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaliarslanzeki@gmail.com:

hayır futbolcuların özel hayatı beni hiç ilgilendirmiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
Gelin ve damat düğün salonu yerine Erdoğan'ı karşılamaya gitti! Cumhurbaşkanı çifti otobüsüne davet etti

Kuaförden çıkıp düğün salonuna gitmediler! Rotalarında Erdoğan vardı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
Çiğli'deki kurşunlamalarda 6 tutuklama daha! Saldırıların aynı organizasyon olduğu belirlendi

Başkanın makam aracı kurşunlanmıştı! Perde arkası ortaya çıktı
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

Türkiye'yi sarsan operasyon! Ortaya çıkan görüntüler ses getirecek
Trafikte 'başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Yakalanınca market çalışanı olduğu ortaya çıktı

'Başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi

Günlerdir herkes onu konuşuyor! İstanbul'da yakalanıp Van'a getirildi