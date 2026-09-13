Haberler

Almanya Tarım Bakanı, tarım ve gıda sektöründe Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, tarım ve gıda sektöründe Türkiye ile işbirliğini ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, tarım ve gıda sektöründe Türkiye ile işbirliğini ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Alman Tarım Bakanlığından, Rainer'in 16-17 Eylül'de Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Türkiye'nin Almanya açısından önemli bir ticaret ortağı olduğuna işaret edilerek Rainer'in, Türkiye'deki temasları kapsamında Alman ve Türk iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Rainer, tarım ve gıda sektörünün ihracat imkanlarını genişletmeyi ve Türkiye ile işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

"Amacım, tarım ihracat stratejimiz kapsamında tarım ve gıda sektörümüz için yeni fırsatlar yaratmaktır." ifadesini kullanan Rainer, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin önemine işaret etti.

Rainer, küresel ölçekte jeopolitik zorlukların yaşandığı bir dönemde güvenilir ticaret ortakları arasındaki işbirliğinin önem kazandığına dikkati çekerek "Özellikle küresel jeopolitik zorlukların yaşandığı bu dönemde Türkiye ve Almanya gibi güvenilir ticaret ortaklarının yakın işbirliği içinde olması büyük önem taşıyor." ifadesine yer verdi.

Rainer'in Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapacağı görüşmelerde tarım ve gıda sektörlerindeki ikili ilişkilerin yanı sıra ticari işbirliği imkanlarının ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Onlarca yıl en iyi arkadaşlardı, DNA testiyle kardeş oldukları anlaşıldı

Yıllarca “kardeşim” dediler! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı

Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında

Memur emeklisine seyyanen zam talebi tek çatı altında birleşti
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular
Özgür Özel'in 'Hesap verecekler' çıkışına AK Parti'den çok sert tepki

Özel'in Üsküdar'da sarf ettiği cümleye AK Parti'den çok sert tepki
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Kötü haber! Cep yakacak tarihi bir zam daha geliyor