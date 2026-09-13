Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi

İngiltere'de düzenlenen Download Festival'da yaşanan olay mahkemeye taşındı. Nottinghamshire'da yaşayan 33 yaşındaki inşaat mühendisliği öğrencisi Innes Miller, festival sırasında tanıştığı bir kadınla dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi.

Haziran ayında Castle Donington yakınlarında düzenlenen festivalde yaşanan olay, dönme dolaptaki diğer kişiler ve aşağıda bulunan festival katılımcıları tarafından fark edildi. O anların kaydedilmesinin ardından görüntüler internette yayıldı.

PATRONU ARAYINCA ÖĞRENDİ

Miller, görüntülerin geniş kitlelere ulaştığını ise patronundan gelen telefonla öğrendi. Savunma avukatının mahkemede aktardığına göre patronu Miller'ı arayarak görüntülerinin internette olduğunu söyledi.

Polis ekipleri de yayımlanan görüntüler üzerinden Miller ile yanındaki kadının kimliğini belirledi ve iki kişiyi ifadeye çağırdı.

ÇOCUĞUYLA DÖNME DOLAPTAYDI

Olayın polise bildirilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Savcılığın mahkemede verdiği bilgilere göre ihbarı, olay sırasında küçük oğluyla birlikte dönme dolapta bulunan bir kadın yaptı.

Kadın, yaşananları fark ettiklerinde büyük rahatsızlık duyduklarını belirterek durumu polise bildirdi.

KADIN HAKKINDA DAVA AÇILMADI

Olayın ardından ifadesi alınan kadın, yaşananlardan pişman olduğunu belirterek polisle iş birliği yaptı. Kadın hakkında kovuşturma yapılmadı.

Miller ise polis sorgusunda sorulara yanıt vermedi. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde araç kullanma suçundan daha önce verilen bir toplum cezasının da devam ettiği belirtildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Miller hakkında kamu ahlakını ihlal suçundan dava açıldı. Leicester Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Miller suçlamayı kabul etti.

Savunma avukatı Sabeel Hussain, olayın kısa sürdüğünü, Miller'ın alkolün etkisinde olduğunu ve kamu ahlakını hedef alan kasıtlı bir davranışının bulunmadığını savundu.

Avukat ayrıca görüntülerin internette ve ulusal basında yer almasının Miller açısından başlı başına büyük bir utanç ve sonuç yarattığını belirtti.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme ise görüntülerin internette yayılmasının verilecek cezadan bağımsız olduğunu belirtti.

Miller'a 80 sterlin para cezası verildi. Ayrıca 85 sterlin mahkeme masrafı ve 32 sterlin ek ödeme yapmasına hükmedildi. Böylece Miller'ın ödemesi gereken toplam tutar 197 sterline (13 bin TL) ulaştı.

Kaynak: Haberler.com