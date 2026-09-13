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Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu

Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında kadroda yer alma ihtimali bulunurken, yıldız golcü için asıl hedefin Barcelona karşılaşması olduğu belirtildi.

  • Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, RAMS Başakşehir deplasmanında sakatlandı.
  • Osimhen'in Trabzonspor maçında kadroda yer alma ihtimali bulunurken, asıl hedefi milli aranın ardından oynanacak Barcelona maçına yetişmek.
  • Sakatlığı bulunan Mario Lemina da ancak yüzde 100 fiziksel yeterliliğe ulaştığında maç kadrosuna dahil edilecek.

Galatasaray'da RAMS Başakşehir deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine hız kesmeden devam edilen Nijeryalı golcü Victor Osimhen için sarı-kırmızılı sağlık ekibi ve teknik heyet oldukça temkinli bir yol haritası izliyor.

RİSKİ SIFIRA İNDİRME PLANI

Galatasaray teknik heyeti, sakatlığın nüksetmesini önlemek amacıyla yıldız futbolcuyu tamamen hazır hale gelmeden sahaya sürmeyi düşünmüyor. Bu doğrultuda, yaklaşan zorlu maçlar öncesinde riske edilmeyecek olan Osimhen için milli ara kritik bir tedavi ve toparlanma süreci olarak değerlendirilecek.

HEDEF BARCELONA MAÇI

Sağlık ekibinin ve teknik kadronun planlamasına göre, Osimhen'in Trabzonspor maçında kadroda yer alma ihtimali bulunurken, Nijeryalı yıldızın asıl hedef olarak milli aranın ardından oynanacak kritik Barcelona mücadelesinde formasına kavuşması hedefleniyor.

LEMINA İÇİN DE BENZER PROGRAM

Öte yandan sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan bir diğer isim Mario Lemina için de benzer bir süreç uygulanacak; oyuncu ancak yüzde 100 fiziksel yeterliliğe ulaştığında maç kadrosuna dahil edilecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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